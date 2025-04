Philips: record di brevetti in Europa in AI e tecnologie sanitarie

C’è un’azienda, in Europa, che si sta distinguendo per numero di brevetti, tenendo alto il vessillo del Vecchio Continente nei confronti di Usa e Cina. Questa azienda è Philips che si posiziona tra le principali richiedenti brevetti in assoluto e prima tra quelle olandesi, con 594 richieste di brevetto depositate all’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) nel segmento delle tecnologie sanitarie nel 2024. Complessivamente, l’azienda ha depositato 1.231 domande di brevetto in vari settori nello stesso anno.

Riconoscimento globale per l’innovazione in health-tech

A conferma della sua capacità innovativa, Philips è stata inoltre riconosciuta, per il dodicesimo anno consecutivo, da Clarivate come prima azienda al mondo per l’innovazione nel campo health tech all’interno della classifica Top 100 Global Innovators 2025.

Un risultato che nasce dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, frutto di continui investimenti in ricerca e sviluppo: nel 2024 sono stati circa 1,7 miliardi di euro, pari a oltre il 9% del fatturato, dato superiore alla media del settore.

Intelligenza artificiale e tecnologie digitali al centro dell’innovazione

Tra le innovazioni sviluppate da Philips e sottoposte a richiesta di brevetto vi sono sistemi informatici avanzati e programmi di intelligenza artificiale per affiancare gli operatori sanitari nel processo decisionale, eseguire diagnosi più rapide e precise e offrire ai pazienti percorsi di cura più personalizzati.

Andrea Celli, managing director Philips Italia, Israele e Grecia, ha dichiarato: ‘La classifica dei brevetti europei del 2024 conferma il nostro impegno in questa direzione e il valore delle tecnologie digitali e dell’AI per rendere i sistemi sanitari più efficienti, accessibili e sostenibili’”.

Grazie al suo impegno nell’innovazione e nella ricerca, ad oggi l’ampio portafoglio di proprietà intellettuale dell’azienda comprende 50.500 diritti di brevetto, 30.500 marchi registrati, 150.000 diritti di design e 3.200 domini. Qui è possibile consultare i dati globali dell’azienda.

Tecnologie innovative lanciate nel 2024

Tra le tecnologie innovative che Philips ha lanciato nel 2024 sono presenti, per esempio, il nuovo sistema di terapia guidata da immagini Azurion per il trattamento dell’ictus, la nuova tomografia computerizzata Philips Spectral CT 7500 RT, la tecnologia a fibre ottiche LumiGuide Navigation Wire per la riduzione delle radiazioni nelle operazioni di chirurgia vascolare minimamente invasiva e alcuni strumenti di intelligenza artificiale integrati nei sistemi di ecografia EPIQ CVx e Affiniti CVx per automatizzare le procedure di imaging cardiovascolare.

L’innovazione di Philips, incentrata sul paziente e le persone, si basa su tecnologie avanzate e profonde conoscenze cliniche e di mercato per offrire ai consumatori soluzioni per il benessere personale, e agli operatori sanitari soluzioni professionali per i loro pazienti, in ospedale e a domicilio.