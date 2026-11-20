Dal 20 novembre 2026, chi gestisce una piattaforma che permette a clienti terzi di accedere direttamente ai modelli di OpenAI deve avere ottenuto una revisione e un’approvazione preventiva dalla società. La novità riguarda soprattutto i servizi che aggregano, instradano o rivendono l’accesso alle API di diversi produttori di intelligenza artificiale. Non trasforma però ogni applicazione basata su ChatGPT o sulle API OpenAI in un intermediario soggetto ad autorizzazione.
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OpenAI e Anthropic stringono sui gateway AI: chi controlla i modelli
Dal 20 novembre OpenAI richiede approvazione preventiva alle piattaforme che offrono accesso diretto ai suoi modelli. Anthropic limita già la rivendita non autorizzata di Claude e denuncia proxy usati per aggirare i blocchi geografici. Per imprese e gateway multi-LLM cambiano controlli e responsabilità
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