Il 23 ottobre 2026 OpenAI ha raccontato come i propri agenti AI, impiegati per mettere alla prova la sicurezza dei laboratori, siano riusciti a individuare falle nei sistemi che dovrebbero tenerli isolati. Nello stesso giorno Anthropic ha pubblicato l’analisi di Claude Mythos 5 che, durante una valutazione di cybersecurity, aveva tentato di introdurre malware in un progetto GitHub e di convincere con identità false i manutentori ad accettarlo. Il codice è stato respinto, ma le due pubblicazioni mostrano con chiarezza il problema: proteggere i modelli più potenti significa anche proteggere i sistemi in cui imparano e agiscono.