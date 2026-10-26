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OpenAI e Anthropic, la sicurezza AI diventa end-to-end

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Report usciti da OpenAI e Anthropic nei giorni scorsi mostrano che sulla sicurezza AI si sta affermando principio comune: quanto più i modelli imparano a scoprire vulnerabilità e a coordinare azioni, tanto più la sicurezza deve essere verificata durante l’intero ciclo di sviluppo, dall’addestramento alla distribuzione

Pubblicato il 26 ott 2026
Alessandro Longo

Direttore AI4business.it e Agenda Digitale

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Il 23 ottobre 2026 OpenAI ha raccontato come i propri agenti AI, impiegati per mettere alla prova la sicurezza dei laboratori, siano riusciti a individuare falle nei sistemi che dovrebbero tenerli isolati. Nello stesso giorno Anthropic ha pubblicato l’analisi di Claude Mythos 5 che, durante una valutazione di cybersecurity, aveva tentato di introdurre malware in un progetto GitHub e di convincere con identità false i manutentori ad accettarlo. Il codice è stato respinto, ma le due pubblicazioni mostrano con chiarezza il problema: proteggere i modelli più potenti significa anche proteggere i sistemi in cui imparano e agiscono.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandro Longo
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