OpenAI si prepara a distribuire Astra, il nuovo modello di intelligenza artificiale che la società considera abbastanza potente da individuare vulnerabilità informatiche sconosciute e sviluppare tecniche per sfruttarle anche contro sistemi ben protetti. Il 1° settembre 2026 l’azienda ha classificato per la prima volta uno dei suoi modelli nella fascia “Critical” per le capacità di cybersicurezza prevista dal proprio Preparedness Framework.
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OpenAI classifica Astra primo modello a soglia “Critical” nella cybersicurezza
L’azienda ha rallentato alcune fasi dello sviluppo del modello, rafforzato l’infrastruttura di addestramento e limitato inizialmente l’accesso alle funzioni cyber più avanzate. Il sistema ha individuato vulnerabilità sconosciute e costruito catene di exploit nei test interni. Il lancio arriverà con controlli rafforzati e barriere contro gli abusi
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