Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

sicurezza

OpenAI classifica Astra primo modello a soglia “Critical” nella cybersicurezza

Indirizzo copiato

L’azienda ha rallentato alcune fasi dello sviluppo del modello, rafforzato l’infrastruttura di addestramento e limitato inizialmente l’accesso alle funzioni cyber più avanzate. Il sistema ha individuato vulnerabilità sconosciute e costruito catene di exploit nei test interni. Il lancio arriverà con controlli rafforzati e barriere contro gli abusi

Pubblicato il 2 set 2026
openAI Astra
Aggiungi tra i preferiti su Google

OpenAI si prepara a distribuire Astra, il nuovo modello di intelligenza artificiale che la società considera abbastanza potente da individuare vulnerabilità informatiche sconosciute e sviluppare tecniche per sfruttarle anche contro sistemi ben protetti. Il 1° settembre 2026 l’azienda ha classificato per la prima volta uno dei suoi modelli nella fascia “Critical” per le capacità di cybersicurezza prevista dal proprio Preparedness Framework.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Giovanni Clericò

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • OpenAI sospende Astra: allarme cybersicurezza per il nuovo modello

  • cybersecurity

    OpenAI sospende Astra: allarme cybersicurezza per il nuovo modello

    11 Ago 2026

    di Maria Beatrice Versaci

    Condividi
  • world model

  • analisi

    OpenAI sospende parte dello sviluppo dei modelli più avanzati dopo il caso Astra

    20 Ago 2026

    di Giovanni Masi

    Condividi
  • ChatGPT superapp

  • AI Generativa

    ChatGPT: come funziona il chatbot di OpenAI

    04 Ott 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x