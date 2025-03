Nasce a Parigi il Centro Europeo per l’Eccellenza nell’AI (CAIE)

VivaTech ha annunciato una collaborazione con il World Economic Forum per l’istituzione del Centro Europeo per l’Eccellenza nell’Intelligenza Artificiale (CAIE) a Parigi. Questo nuovo centro mira a posizionare l’Europa come leader globale nel campo dell’intelligenza artificiale, sfruttando il robusto ecosistema di ricerca e il vivace panorama di startup della Francia.

CAIE, un centro per l’innovazione e l’adozione dell’AI

Il CAIE si inserirà nella rete globale del Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) del World Economic Forum, diventando il primo centro in Europa dedicato all’innovazione nell’AI. Grazie al successo dell’AI Action Summit, il centro si propone di affrontare le sfide principali dell’AI con soluzioni su misura per le esigenze europee, promuovendo l’innovazione e la crescita economica in tutto il continente.

Un ecosistema di collaborazione paneuropea

Supportato dall’AI Governance Alliance del World Economic Forum, il CAIE si impegnerà a sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale inclusive e sostenibili. Jeremy Jurgens, managing director del World Economic Forum, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel favorire innovazione, crescita economica e progresso sociale, riunendo aziende, politici e ricercatori per sviluppare soluzioni AI che abbiano un impatto positivo a livello globale.

Priorità strategiche e obiettivi futuri del CAIE

Tra le priorità strategiche del centro vi sono la promozione delle ricerche più avanzate nell’ambito dell’AI, l’adozione responsabile dell’AI nei vari settori industriali e la collaborazione intersettoriale per affrontare sfide comuni. Maurice Lévy, founder di VivaTech, ha espresso fiducia nel ruolo del centro nel favorire la collaborazione paneuropea e nel dimostrare il contributo unico dell’Europa nel bilanciare innovazione e diritti individuali.

Il Centre for the Fourth Industrial Revolution Network: una rete globale

Il Centre for the Fourth Industrial Revolution Network è una piattaforma di collaborazione che riunisce settori pubblico e privato per massimizzare i benefici tecnologici per la società, minimizzandone i rischi. La rete, lanciata nel 2017 a San Francisco, si è rapidamente espansa in tutto il mondo, includendo centri in paesi come Giappone, India, Germania e molti altri.

Con il lancio del CAIE a Parigi, l’Europa si prepara a guidare una nuova era di innovazione tecnologica, promuovendo un modello di sviluppo che bilancia progresso e responsabilità sociale.