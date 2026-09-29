Microsoft porta Copilot oltre il perimetro dell’assistente che risponde a domande e prepara documenti. Con l’ultimo aggiornamento il gruppo di Redmond costruisce un ambiente unico dal quale lavoratori e imprese possono interrogare l’intelligenza artificiale, delegarle attività complesse, creare applicazioni e affidarle processi che proseguono anche quando l’utente non è collegato.