Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

tecnologia

Microsoft ridisegna Copilot per aziende e imprese

Indirizzo copiato

Un piattaforma unica per chat, lavoro delegato, sviluppo di app e agenti persistenti. Home integra Office, Code porta il software ai non sviluppatori e Autopilot lavora in autonomia. La svolta riguarda anche i conti: alle licenze si affianca la fatturazione a consumo per le attività agentiche. Cresce il peso dei costi

Pubblicato il 29 set 2026
Microsoft Copilot cambia
Aggiungi tra i preferiti su Google

Microsoft porta Copilot oltre il perimetro dell’assistente che risponde a domande e prepara documenti. Con l’ultimo aggiornamento il gruppo di Redmond costruisce un ambiente unico dal quale lavoratori e imprese possono interrogare l’intelligenza artificiale, delegarle attività complesse, creare applicazioni e affidarle processi che proseguono anche quando l’utente non è collegato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Microsoft 365 Copilot

  • approfondimento

    Microsoft 365 Copilot: come si sta evolvendo l'assistente guidato dall'AI generativa e perché è utile alle aziende

    28 Ott 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • Microsoft Copilot Cowork

  • tecnologia

    Microsoft lancia Copilot Cowork per le imprese

    16 Giu 2026

    di Giovanni Clericò

    Condividi
  • Copilot

  • ai generativa

    Da Microsoft un Copilot nuovo, che mette le persone al centro

    23 Ott 2025

    di Giovanni Clericò

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x