Microsoft porta Copilot oltre il perimetro dell’assistente che risponde a domande e prepara documenti. Con l’ultimo aggiornamento il gruppo di Redmond costruisce un ambiente unico dal quale lavoratori e imprese possono interrogare l’intelligenza artificiale, delegarle attività complesse, creare applicazioni e affidarle processi che proseguono anche quando l’utente non è collegato.
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Microsoft ridisegna Copilot per aziende e imprese
Un piattaforma unica per chat, lavoro delegato, sviluppo di app e agenti persistenti. Home integra Office, Code porta il software ai non sviluppatori e Autopilot lavora in autonomia. La svolta riguarda anche i conti: alle licenze si affianca la fatturazione a consumo per le attività agentiche. Cresce il peso dei costi
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