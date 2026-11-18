Microsoft punta a rendere più sostenibile l’uso degli agenti AI con modelli specializzati, prezzi più bassi e una maggiore possibilità di controllo per le imprese. Nel keynote di Ignite 2026, la divisione Microsoft AI ha presentato i risultati dichiarati per i modelli MAI dedicati al coding, alla sicurezza informatica, all’editing delle immagini e alla trascrizione, insieme a Decision 1.1 per instradare le richieste. La strategia combina prezzo e specializzazione: ogni modello è ottimizzato per un insieme circoscritto di attività, invece di far pagare a ogni richiesta la capacità necessaria ai compiti più complessi.