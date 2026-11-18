Microsoft ha presentato a Ignite 2026 una nuova offerta di modelli MAI per programmazione, cybersicurezza, immagini e voce, affiancata da un modello per instradare le richieste. La società mette al centro il costo degli agenti che lavorano a lungo: secondo i suoi test, MAI Code 2 raggiunge il 98% della qualità di GPT-6.1 Sol nella programmazione quotidiana al 40% del prezzo, mentre MAI Cyber 2 Flash ottiene un risultato leggermente superiore a GPT-6 Astra su un benchmark di sicurezza con meno del 2% del costo per attività.

Le percentuali descrivono valutazioni selezionate da Microsoft, con condizioni diverse per ogni modello. Il vantaggio economico può incidere sulle applicazioni aziendali ad alto volume, ma i risultati non sono trasferibili automaticamente a ogni codice, processo o configurazione. La strategia è affiancare modelli specializzati alle offerte di terzi che restano disponibili in Microsoft Foundry.

I modelli MAI presentati o aggiornati a Ignite 2026 Sei schede collegano attività, modelli Microsoft AI e prodotti o ambienti di disponibilità. Le schede raggruppano le varianti Code 2 e Image 2.7 Flash. Compiti specialistici e superfici Microsoft Modelli o famiglie MAI citati nel pacchetto Ignite del 17 novembre 2026 Programmazione Cybersicurezza Immagini Voce in tempo reale Trascrizione clinica Decisioni e routing MAI Code 2 · Code 2 Flash GitHub Copilot; Flash in preview su Foundry MAI Cyber 2 Flash Perception / MDASH; avvio da metà dicembre MAI Image 2.7 · 2.7 Flash Foundry in anteprima pubblica; MAI Labs MAI Realtime 1 MAI Labs; accesso anticipato MAI Transcribe 2 Dragon Copilot; già in uso Microsoft Decision 1.1 Disponibilità generale; instrada modelli Percorsi diversi, non un unico modello universale GitHub Copilot e Foundry per il coding; Perception per la sicurezza; Dragon Copilot per la trascrizione; Foundry e MAI Labs per immagini e voce. Decision 1.1 seleziona il modello adatto alla richiesta. Dalla richiesta al modello specializzato. La mappa riassume le attività e le superfici indicate da Microsoft; gli stati di disponibilità differiscono tra anteprima, rilascio generale e integrazioni già operative. Fonte: Microsoft AI, 17 novembre 2026 e Microsoft, Ignite 2026.

I modelli MAI Microsoft: lanci e prodotti già in uso

La pagina di Microsoft AI presenta una famiglia di sette modelli, ma il conteggio comprende prodotti con storie e stati diversi:

MAI Code 2 e Code 2 Flash sono le nuove proposte per gli sviluppatori;

sono le nuove proposte per gli sviluppatori; Image 2.7 e Realtime 1 ampliano le funzioni visive e vocali;

ampliano le funzioni visive e vocali; Cyber 2 Flash è pensato per la difesa informatica.

è pensato per la difesa informatica. Nello stesso pacchetto Microsoft include Decision 1.1, ora in disponibilità generale, e Transcribe 2, già alla base della trascrizione in Dragon Copilot.

Le cifre dipendono dall’inventario: Axios descrive l’annuncio come il debutto di sei nuovi modelli, contando le novità introdotte, mentre Microsoft include anche la versione aggiornata di Decision e la trascrizione già operativa. Le due cifre non rappresentano quindi inventari tecnici equivalenti. Axios riferisce inoltre che Mustafa Suleyman, amministratore delegato di Microsoft AI, ha descritto l’approccio come un modo per “concentrare più token, conoscenza ed esperienza nello stesso numero di parametri”.

Confronti dichiarati da Microsoft a Ignite

Modello Risultato e confronto Perimetro e disponibilità MAI Code 2 98% della qualità di GPT-6.1 Sol al 40% del prezzo; 96% di Claude Opus 5.5 al 5% del costo Media di quattro benchmark per attività di coding aziendale quotidiano; prezzo MAI scontato del 50% nei calcoli Microsoft MAI Code 2 Flash Prestazioni comparabili a GPT-6 Luna al 65% del prezzo e a Claude Haiku 5.5 al 20% Tre benchmark di coding di routine; anche qui il prezzo MAI considerato è promozionale MAI Cyber 2 Flash 92,3% di successo contro 91,5% di GPT-6 Astra; meno del 2% del costo per attività CyberGym-E2E; Microsoft dichiara metà del budget di ragionamento del concorrente MAI Image 2.7 Prima posizione nell’editing immagini di Artificial Analysis; circa un quinto del costo di GPT Image 2.6 Sunburst (max) Classifica al 16 novembre 2026; 1.215 Elo e 4 punti di vantaggio, su 5.478 voti MAI Realtime 1 Prezzo iniziale dichiarato: 0,01 dollari per minuto audio Modello voce in tempo reale; test tramite MAI Labs e registrazione d’interesse

Fonti: Microsoft AI, MAI Code 2; Microsoft AI, MAI Cyber 2 Flash; Microsoft AI, MAI Image 2.7; Microsoft AI, MAI Realtime 1, 17 novembre 2026.

MAI Code 2, il costo del coding dipende da benchmark e promozioni

MAI Code 2 punta al lavoro quotidiano di sviluppo: debugging, modifiche su più file, ragionamento sull’intero repository e interfacce. Microsoft calcola il 98% della prestazione di GPT-6.1 Sol come media di quattro benchmark. La documentazione tecnica precisa che il modello non è ancora ottimizzato per attività più difficili, come la ricerca scientifica fondamentale o gli agenti che devono pianificare a lungo.

Il costo più basso include uno sconto: nel confronto con Claude Opus 5.5, Microsoft calcola il prezzo di MAI Code 2 alla metà del listino. Configurazione, carico di lavoro e livello di ragionamento possono modificare prestazioni e costo. Per un’azienda, il dato utile sarà quello misurato sui propri repository, strumenti e criteri di revisione, non la percentuale isolata.

La variante Flash serve le richieste frequenti: spiegazioni, correzioni circoscritte e iterazioni rapide. Un’impresa può riservare il modello maggiore ai problemi complessi e usare quello più economico per le richieste ripetitive. La convenienza dipende da quante volte il lavoro richiede di ripetere prompt, consultare file e invocare strumenti: una tariffa inferiore non garantisce da sola una riduzione equivalente della spesa totale.

Cyber 2 Flash per vulnerabilità e difesa automatizzata

CyberGym-E2E misura la scoperta di vulnerabilità software: Microsoft dichiara un successo del 92,3% per MAI Cyber 2 Flash, contro il 91,5% di GPT-6 Astra, con metà del budget di ragionamento. Il costo per attività sarebbe inferiore al 2%. Il risultato non misura ogni fase della risposta agli incidenti né sostituisce la verifica in un ambiente reale.

Ogni pannello ha una propria scala, che parte da zero. Le valutazioni a livello di modello di CyberGym-E2E vengono eseguite sull’harness del terminale. Valutazione offline su 813 delle 905 attività. GPT-6 Cyber è disponibile solo per alcuni clienti selezionati e la sua valutazione su benchmark basati sull’agentività e sull’uso di strumenti richiede ulteriori misure di sicurezza che sono ancora in fase di implementazione. Prevediamo di condividere i risultati comparativi nelle prossime settimane.



Il primo accesso passa dai prodotti Microsoft Security. L’azienda prevede di portare Cyber 2 Flash in Perception e MDASH, sostituendo il modello corrente per i clienti idonei da metà dicembre. Non è una API liberamente acquistabile da qualunque sviluppatore: Microsoft la integra nel proprio ambiente di difesa, con strumenti e flussi progettati insieme al modello.

Immagini, voce e trascrizione allargano la famiglia

Image 2.7

Image 2.7 è in anteprima pubblica in Microsoft Foundry, a circa 35 dollari per mille immagini; la variante Flash costa circa 10 dollari. La classifica di Artificial Analysis citata da Microsoft al 16 novembre assegna al modello 1.215 punti Elo, quattro in più di GPT Image 2.6 Sunburst (max), su 5.478 voti. Il margine è ristretto e riguarda le prove di editing comprese nella graduatoria.

Fonte: Artificial Analysis AA-Image-Editing v2.1 (Elo della concorrenza e prezzo), consultato il 16 novembre 2026. I dati relativi a MAI Image 2.7 e MAI Image 2.7 Flash sono cifre di produzione ufficiali. Prezzo per 1.000 immagini a 1024×1024 pixel.

Realtime 1

Realtime 1 parte da un centesimo al minuto audio e genera conversazioni vocali bidirezionali a bassa latenza. Microsoft offre una prova tramite MAI Labs e una registrazione d’interesse; durata e componenti della conversazione possono modificare la spesa effettiva.

Il costo è normalizzato su un’ora di audio in ingresso su un sottoinsieme fisso di 40 domande del Big Bench Audio. Fonte: Artificial Analysis (punteggi e costi della concorrenza); MAI Realtime 1 da valutazione interna, 98,9% a 1,3548 dollari all’ora.

Transcribe 2

Transcribe 2 è già in produzione: Microsoft dice che Dragon Copilot trascrive dieci milioni di incontri medico-paziente al mese e dimezza gli errori nei flussi multilingue. È un’indicazione sulla scala d’uso, non una valutazione indipendente della qualità clinica o dei tempi risparmiati dai professionisti.

Tasso medio di errore parole su Fleurs (set di test)

Grazie a nuove funzionalità quali la diarizzazione, gli stili di trascrizione configurabili e i timestamp a livello di parola, MAI Transcribe 2 supera altri modelli leader del settore come Gemini 3.5 Transcribe, GPT-Transcribe, Whisper V3-Large e ScribeV2, gestendo al contempo una gamma più ampia di registrazioni audio reali.

Il modello si classifica al primo posto nel benchmark Fleurs su 60 lingue con un tasso medio di errore a livello di parola (Word-Error-Rate) del 5,2%, definisce la frontiera di Pareto per accuratezza e latenza su Artificial Analysis e si colloca al secondo posto nella classifica del tasso di errore a livello di parola di Artificial Analysis, proseguendo il trend di miglioramento rispetto alle versioni precedenti.

Microsoft costruisce alternative, senza uscire dal mercato multi-modello

Foundry resta multi-modello: Microsoft ha annunciato l’arrivo di GPT-6.2 e dei modelli più recenti di Meta. Intanto promuove MAI Code in Copilot e propone ai clienti selezionati l’accesso su licenza ai pesi MAI per personalizzarli e distribuirli nel proprio ambiente Azure. Licensed Weights arriverà attraverso Frontier Company.

Per i team italiani su Azure o GitHub Copilot, provare i modelli Microsoft può richiedere meno cambiamenti infrastrutturali. La scelta va misurata sui casi d’uso interni: qualità, errori, tempi, costo per attività completata, disponibilità nella regione cloud necessaria e condizioni contrattuali. Alcuni modelli sono già in Copilot, altri restano in anteprima o negli strumenti Microsoft Security, con percorsi di accesso diversi.

Microsoft punta a trattenere più valore nella propria infrastruttura e negli strumenti aziendali. Se i modelli più economici svolgono bene i compiti ricorrenti, le imprese possono riservare i modelli di frontiera alle attività che richiedono più capacità. I benchmark di Ignite sostengono questa possibilità su alcuni compiti; sarà l’uso nei flussi di lavoro reali, insieme a prezzi non promozionali trasparenti, a mostrarne la portata.