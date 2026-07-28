sicurezza

L’azienda ha presentato Project Perception e il modello MAI-Cyber-1-Flash per individuare vulnerabilità e coordinare agenti autonomi di difesa. L’offerta arriva dopo l’incidente che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face e mentre Anthropic limita l’accesso ai sistemi più potenti. La cybersicurezza diventa così un mercato decisivo per l’AI