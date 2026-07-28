Microsoft vuole usare contro gli attacchi informatici la stessa tecnologia che sta rendendo gli attacchi più rapidi, economici e difficili da prevedere. Il gruppo ha presentato il 27 luglio 2026 Project Perception, un sistema di cybersicurezza basato su agenti autonomi, insieme a MAI-Cyber-1-Flash, un modello di intelligenza artificiale addestrato per individuare vulnerabilità nel software.
sicurezza
Microsoft lancia strumenti AI cyber, contro la nuova minaccia
L’azienda ha presentato Project Perception e il modello MAI-Cyber-1-Flash per individuare vulnerabilità e coordinare agenti autonomi di difesa. L’offerta arriva dopo l’incidente che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face e mentre Anthropic limita l’accesso ai sistemi più potenti. La cybersicurezza diventa così un mercato decisivo per l’AI
Argomenti
Canali