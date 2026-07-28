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Microsoft lancia strumenti AI cyber, contro la nuova minaccia

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L’azienda ha presentato Project Perception e il modello MAI-Cyber-1-Flash per individuare vulnerabilità e coordinare agenti autonomi di difesa. L’offerta arriva dopo l’incidente che ha coinvolto OpenAI e Hugging Face e mentre Anthropic limita l’accesso ai sistemi più potenti. La cybersicurezza diventa così un mercato decisivo per l’AI

Pubblicato il 28 lug 2026
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AI cybersicurezza Project Perception

Microsoft vuole usare contro gli attacchi informatici la stessa tecnologia che sta rendendo gli attacchi più rapidi, economici e difficili da prevedere. Il gruppo ha presentato il 27 luglio 2026 Project Perception, un sistema di cybersicurezza basato su agenti autonomi, insieme a MAI-Cyber-1-Flash, un modello di intelligenza artificiale addestrato per individuare vulnerabilità nel software.

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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