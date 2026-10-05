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Meloni registra la propria voce contro deepfake e cloni AI

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La premier Giorgia Meloni ha depositato all’Euipo un marchio sonoro di quattro secondi con la frase “Io sono Giorgia Meloni”. La domanda è ancora in esame e copre singoli prodotti e servizi: non attribuisce un monopolio generale sulla voce, ma aggiunge un altro strumento contro gli usi ingannevoli

Pubblicato il 5 ott 2026
governance globale AI Meloni
La premier Giorgia Meloni
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Quattro secondi di registrazione e quattro parole: “Io sono Giorgia Meloni”. Il 5 ottobre 2026 la presidente del Consiglio ha depositato presso l’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, una domanda di registrazione come marchio sonoro della propria voce. L’obiettivo dichiarato è rafforzare gli strumenti disponibili contro clonazioni vocali, deepfake e altri utilizzi dell’intelligenza artificiale capaci di attribuirle dichiarazioni mai pronunciate.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandra Castelli

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