L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’ente tecnico della Presidenza del Consiglio che guida la digitalizzazione del settore pubblico, il 9 novembre 2026 ha adottato con la determinazione del Direttore generale n. 169 le Linee guida per l’adozione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Sono centoquaranta pagine in undici capitoli, rivolte alle amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico.
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Le Linee guida AgID sull’AI nella PA e il nodo del controllo umano
La determinazione 169/2026 indica le Linee guida per l’AI nelle amministrazioni. Il testo chiede sorveglianza umana, obiettivi misurabili e competenze. Resta da capire come controllare una macchina che lavora su centinaia di migliaia di pratiche e come farlo senza trasformare l’innovazione in un strato di adempimenti
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