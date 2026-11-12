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Le Linee guida AgID sull’AI nella PA e il nodo del controllo umano

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La determinazione 169/2026 indica le Linee guida per l’AI nelle amministrazioni. Il testo chiede sorveglianza umana, obiettivi misurabili e competenze. Resta da capire come controllare una macchina che lavora su centinaia di migliaia di pratiche e come farlo senza trasformare l’innovazione in un strato di adempimenti

Pubblicato il 12 nov 2026
Silvano Donato Lorusso

Partner e socio fondatore di BLB studio legale

Linee guida AI PA Agid
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L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’ente tecnico della Presidenza del Consiglio che guida la digitalizzazione del settore pubblico, il 9 novembre 2026 ha adottato con la determinazione del Direttore generale n. 169 le Linee guida per l’adozione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Sono centoquaranta pagine in undici capitoli, rivolte alle amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici e alle società a controllo pubblico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Silvano Lorusso
Silvano Donato Lorusso
Partner e socio fondatore di BLB studio legale
Silvano Donato Lorusso – laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – è Partner e socio fondatore di BLB Studio Legale. Assiste imprese italiane e internazionali in operazioni di M&A, private equity e contrattualistica cross-border, con particolare focus sui mercati di Italia, Hong Kong, Cina, Lussemburgo e Stati Uniti. Vanta una solida esperienza nell’area finance, supportando banche d’affari, fondi e altri operatori nella strutturazione di operazioni complesse. È attivo nel settore del diritto delle assicurazioni, prestando regolarmente consulenza a compagnie assicurative e broker. Si occupa con continuità di innovazione e responsabilità civile legata alla progettazione, implementazione e uso di piattaforme di intelligenza artificiale, temi sui quali interviene come relatore in numerosi convegni e conferenze specialistiche. È autore di articoli e contributi per riviste giuridiche e manuali di diritto civile. È ideatore e curatore del podcast «Umanesimo Digitale. Innovare con coscienza», dedicato all’impatto etico-giuridico delle nuove tecnologie.

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