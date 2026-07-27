scenari

I nuovi modelli aperti sviluppati in Cina hanno ridotto il vantaggio tecnologico delle aziende statunitensi. OpenAI e Anthropic chiedono controlli contro la sottrazione di proprietà intellettuale, mentre Nvidia, Microsoft e Meta difendono l’accesso ai modelli. Lo scontro coinvolge prezzi, chip, cloud, sicurezza e rapporti tra Stati Uniti e Cina