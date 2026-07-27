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L’ascesa dell’AI cinese spacca l’industria tech Usa

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I nuovi modelli aperti sviluppati in Cina hanno ridotto il vantaggio tecnologico delle aziende statunitensi. OpenAI e Anthropic chiedono controlli contro la sottrazione di proprietà intellettuale, mentre Nvidia, Microsoft e Meta difendono l’accesso ai modelli. Lo scontro coinvolge prezzi, chip, cloud, sicurezza e rapporti tra Stati Uniti e Cina

Pubblicato il 27 lug 2026
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AI open source

L’intelligenza artificiale cinese ha aperto una frattura nell’industria tecnologica statunitense. OpenAI e Anthropic chiedono a Washington di intervenire contro l’uso non autorizzato dei loro sistemi da parte di laboratori stranieri. Nvidia, Microsoft, Meta, IBM e numerose società più piccole sostengono invece che limitare i modelli aperti danneggerebbe la concorrenza, la ricerca e lo sviluppo di nuove applicazioni.

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Alessandra Castelli

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