L’AI avrà un forte impatto sui lavori ad alto reddito. Studio su Science

I lavoratori con redditi più elevati sono più esposti all’intelligenza artificiale. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Science il 20 giugno 2024.

La ricerca stima quanto la tecnologia in rapida evoluzione colpisca vari mestieri, dagli ingegneri del software ai meccanici. I lavori più colpiti includono ingegneri blockchain, gestori di dati clinici, specialisti delle relazioni pubbliche e analisti quantitativi finanziari. I lavoratori con stipendi più alti, come gli ingegneri del software e i data scientist, sono più esposti all’impatto dell’intelligenza artificiale rispetto ai lavoratori meno retribuiti, secondo le ultime ricerche sulla tecnologia e il mercato del lavoro.

Compiti dimezzati dall’AI per un quinto dei dipendenti

Quasi un quinto dei dipendenti vedrebbe almeno metà dei loro compiti potenzialmente influenzati dai progressi nell’apprendimento automatico, secondo un’analisi di oltre 900 professioni.

Il documento evidenzia l’incertezza sull’impatto dell’AI sul mercato del lavoro. Il FMI ha espresso questa settimana “profonde preoccupazioni” che l’AI generativa potrebbe alimentare le disuguaglianze e interrompere il lavoro, compresi settori altamente qualificati. “L’esposizione [all’IA] può essere buona per i lavoratori o può essere negativa per i lavoratori”, afferma Daniel Rock, coautore del documento e professore associato di operazioni, informazioni e decisioni presso l’Università della Pennsylvania. “A questo stadio è molto difficile per noi dire quali saranno gli effetti a lungo termine sulla domanda di lavoro”, ha aggiunto. “Ma la misura dell’esposizione ti dice dove guardare per capire dove le cose potrebbero cambiare”.

Rock e i coautori di OpenAI e del Centre for the Governance of AI, un’organizzazione no profit britannica, hanno esaminato 923 professioni da un database di lavoro e caratteristiche dei lavoratori. Hanno utilizzato esseri umani e un modello di linguaggio GPT-4 addestrato per analizzare se la tecnologia in rapida evoluzione possa ridurre il tempo che una persona impiegherebbe per completare un compito almeno della metà, senza riduzione della qualità. Hanno concluso che il 18,5% dei lavoratori era in lavori che avevano il 50% o più dei loro compiti esposti in questo modo, inclinando verso occupazioni meglio retribuite. I lavori più colpiti includevano ingegneri blockchain, gestori di dati clinici, specialisti delle relazioni pubbliche e analisti quantitativi finanziari. Le professioni senza compiti esposti includevano meccanici motociclistici, operatori di martinetti e scalpellini.

“I lavoratori della conoscenza elaborano informazioni e si può pensare che quello che questi grandi modelli linguistici stanno facendo sia potenziare la nostra capacità di elaborare informazioni in modi diversi”, ha detto Rock.

Altre ricerche confermano i dati

La ricerca riecheggia risultati simili. Secondo uno studio del governo britannico pubblicato a novembre sull’impatto dell’AI sul mercato del lavoro, i professionisti della finanza della City of London sarebbero i più colpiti dalle applicazioni AI, tra cui il riconoscimento delle immagini, la modellazione del linguaggio, la traduzione e il riconoscimento vocale.

L’articolo su Science è un contributo significativo perché stima l’ampiezza delle implicazioni dell’AI per vari lavori, sostiene Sarah Bana, professoressa associata di scienze della gestione presso l’università di Chapman. La ricerca suggerisce che la tecnologia avrebbe un impatto diverso dalla computerizzazione, che ha colpito maggiormente i lavori meno retribuiti basati su compiti cognitivi di routine.

Sebbene lo studio fornisca una “interessante panoramica di scenari futuri ipotetici”, mostra la necessità di ulteriori ricerche sulle “esigenze e preoccupazioni” dei dipendenti, afferma Mhairi Aitken, ricercatrice in etica presso l’Istituto Alan Turing del Regno Unito. “È fondamentale che studi come questo siano integrati da approfondimenti sulle esperienze reali con l’AI”, sostiene Aitken.