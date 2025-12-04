Intelligenza Artificiale AI Leader News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

La Commissione Europea apre un’inchiesta formale contro Meta: restrizioni all’AI su WhatsApp

Bruxelles indaga Meta per la nuova politica che impedisce ai fornitori di intelligenza artificiale di usare “WhatsApp Business Solution”. Secondo la Commissione, questa restrizione potrebbe violare le norme antitrust, bloccando la concorrenza nel mercato dell’AI. L’indagine riguarda l’Area economica europea (esclusa l’Italia), dove è già attivo un procedimento nazionale

La Commissione Europea ha ufficialmente avviato un’inchiesta su Meta per valutare se la recente politica che limita l’accesso di fornitori esterni di intelligenza artificiale a WhatsApp violi le regole di concorrenza.

Alessandra Castelli

