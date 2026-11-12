Le aziende italiane spendono ogni anno 2,8 miliardi di euro oltre le previsioni per le infrastrutture tecnologiche. È la stima del Centre for Economics and Business Research (Cebr), contenuta in uno studio commissionato da Wasabi Technologies e diffuso il 10 novembre 2026. La metà della spesa aggiuntiva riguarda intelligenza artificiale e machine learning.
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Intelligenza artificiale: i costi nascosti in Italia
Una ricerca del Centre for Economics and Business Research, commissionata da Wasabi Technologies, stima in 2,8 miliardi di euro l’anno i costi tecnologici imprevisti per le imprese italiane. La metà riguarda l’intelligenza artificiale. Sotto pressione investimenti, assunzioni e accesso ai dati, con effetti potenziali sulla crescita a lungo termine
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