Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa-Modelli Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

studio

Intelligenza artificiale: i costi nascosti in Italia

Indirizzo copiato

Una ricerca del Centre for Economics and Business Research, commissionata da Wasabi Technologies, stima in 2,8 miliardi di euro l’anno i costi tecnologici imprevisti per le imprese italiane. La metà riguarda l’intelligenza artificiale. Sotto pressione investimenti, assunzioni e accesso ai dati, con effetti potenziali sulla crescita a lungo termine

Pubblicato il 12 nov 2026
Intelligenza artificiale: i costi nascosti in Italia
Aggiungi tra i preferiti su Google

Le aziende italiane spendono ogni anno 2,8 miliardi di euro oltre le previsioni per le infrastrutture tecnologiche. È la stima del Centre for Economics and Business Research (Cebr), contenuta in uno studio commissionato da Wasabi Technologies e diffuso il 10 novembre 2026. La metà della spesa aggiuntiva riguarda intelligenza artificiale e machine learning.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Giovanni Clericò

Continua a leggere questo articolo

Canali

Articoli correlati

  • Confronto dei costi per esecuzione dei modelli AI

  • analisi

    AI, se i costi dei token sfuggono ai budget aziendali

    06 Ott 2026

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • ai agent

  • report mckinsey

    AI nelle imprese: il nodo dei costi nascosti degli agenti

    23 Lug 2026

    di Alessandra Castelli

    Condividi
  • documentazione tecnica

  • analisi

    Costi nascosti dell'AI: dove si annidano e perché i CIO non riescono a vederli

    10 Ago 2026

    di Fabio Lalli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x