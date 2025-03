Innovation Training Summit 2025: la formazione incontra l’AI

Torna l’evento di riferimento per il futuro della formazione e dell’innovazione: la seconda edizione dell’Innovation Training Summit si terrà il 3 e 4 aprile 2025 presso l’Auditorium della Tecnica di Roma. Organizzato dall’associazione no profit Ecosistema Formazione Italia (EFI), il Summit rappresenta un punto d’incontro strategico per istituzioni, aziende, startup, enti formativi e organizzazioni del Terzo Settore, con l’obiettivo di delineare una nuova visione della formazione in Italia e nel mondo.

Un’agenda istituzionale e internazionale

Dopo il successo della prima edizione, il Summit 2025 vedrà la partecipazione di figure istituzionali di alto livello, tra cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha già confermato la sua presenza. Oltre 250 esperti, inclusi speaker internazionali, saliranno sul palco, rendendo l’evento “sempre più centrale nel panorama globale della formazione e delle nuove tecnologie applicate al settore.

Verso una cultura condivisa della formazione

“Ciò che noi di Ecosistema Formazione Italia – afferma il presidente Kevin Giorgis – proviamo a fare per accompagnare il Paese alla svolta digital è cambiare il mindset, l’approccio culturale di tutto un comparto”. L’obiettivo, spiega, è quello di creare una “smart nation” attraverso spazi e momenti di aggregazione per imprese, PA e centri di ricerca. “Un po’ come fa la Spagna con il ‘Mobile World Congress’ di Barcellona” o “il Portogallo con il ‘Web Summit’ di Lisbona”.

Video ufficiale Innovation Training Summit 2025, 3-4 aprile roma

Guarda questo video su YouTube

Protagonisti globali e temi chiave

Saranno presenti delegati di altissimo profilo da istituzioni come l’International Labour Organization (ONU), il World Economic Forum, Confindustria, il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Esteri, la Banca d’Italia, e molte altre. Pronti a confrontarsi e a scendere dal palco per connettersi e cercare nuove soluzioni, daranno vita a dibattiti su competenze, sostenibilità e intelligenza artificiale.

Un ecosistema attivo tutto l’anno

“L’Innovation Training Summit – aggiunge il vice presidente Stefano Marchese – è il punto di partenza e il punto di arrivo di ogni anno”. EFI infatti è attiva per 12 mesi con iniziative come gli eventi territoriali “EFI in Tour”. Questa edizione prevede oltre 100 sessioni con interventi ispirazionali e pratici su temi come IA, DE&I, accessibilità, benessere, metodologie formative e apprendimento intergenerazionale.

I protagonisti della formazione

L’evento è aperto a tutto il mondo della formazione. Tra i partecipanti, i principali Fondi per la Formazione: Fondimpresa, Fondo For.Te, FondItalia, FondoLavoro, For.Agri, Fon.Coop, FAPI, Fondo Professioni, FBA e il Fondo per la Repubblica Digitale. Presenti anche associazioni e fondazioni come ASFOR, Anitec-Assinform, FederFormazione, AIAS, FederTerziario, insieme a grandi aziende e gruppi come ENEL, L’Oréal, Rizzoli Education, Autostrade per l’Italia, Olympus, Bulgari e Philip Morris International.

Stati generali EFI: otto workshop per il futuro

Tra i momenti più attesi, la nuova edizione degli “Stati Generali EFI”, che vedrà otto workshop tematici focalizzati su argomenti d’avanguardia: corporate learning 2026, corporate & ITS academy, AI for corporate education, formazione finanziata, digital learning, leadership & corporate wellbeing, platform thinking for HR, skill gap & ricambio generazionale. Coinvolti rappresentanti del pubblico e del privato in un dialogo concreto e collaborativo.

Startup e premi per l’innovazione inclusiva

Durante lo startup showcase, 18 startup selezionate tra oltre 250 presenteranno i propri progetti a 12 fondi di investimento internazionali. Un altro momento chiave sarà il premio “Learning accessibile e Inclusivo”, che valorizzerà progetti che hanno migliorato l’accessibilità e l’inclusività della formazione grazie alla tecnologia.

Un’opportunità di networking e confronto

Oltre ai panel tematici, il Summit offrirà molte occasioni di networking grazie ad eventi collaterali dedicati al confronto tra speaker, sponsor, partner e partecipanti. “Saranno presenti alcune delle realtà più innovative nel panorama della formazione e dell’HR Tech”, accanto a istituzioni e grandi aziende che investono nella formazione del futuro, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Un appuntamento da non perdere

L’Innovation Training Summit 2025 si conferma come “un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista del cambiamento” e contribuire alla costruzione di “un ecosistema formativo moderno, innovativo e sostenibile, con un respiro sempre più internazionale”.