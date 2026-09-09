Tencent ha pubblicato a fine agosto Hy4 preview, una nuova generazione della famiglia Hunyuan sviluppata per attività di coding, produttività, analisi e ricerca scientifica. Il modello utilizza un’architettura Mixture-of-Experts e porta la piattaforma cinese su una scala sensibilmente superiore rispetto alla precedente generazione, in una fase in cui la competizione tra i principali sviluppatori di modelli linguistici procede con cicli di aggiornamento sempre più ravvicinati.
approfondimento
Hy4 preview, cosa cambia con il nuovo modello AI di Tencent
I benchmark interni attribuiscono a Hy4 preview risultati competitivi nelle attività ingegneristiche, ma il confronto con GLM e Kimi richiede cautela. La prova decisiva arriverà da sviluppatori e ricercatori chiamati a misurare costi, affidabilità e prestazioni reali
Aziende
Argomenti
Canali