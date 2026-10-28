Dagli algoritmi che permettono di stimare lo stress dei lavoratori, ai robot che condividono gli spazi produttivi con le persone, fino allo studio degli effetti delle tecnologie digitali sulle emozioni e sui processi decisionali.
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HumanTech, la ricerca per una transizione digitale sostenibile dei sistemi industriali
Dai sistemi AI che studiano le emozioni e la fatica, ai robot che lavorano con le persone. Laboratori, progetti e risultati del Politecnico di Milano: oltre 80 programmi per sviluppare tecnologie digitali più sicure, inclusive e sostenibili. Con sinergie tra ateneo e imprese, e le testimonianze di Banca Mediolanum e di Errevi Automation
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