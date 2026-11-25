Un test su cinque bersagli ha prodotto proteine progettate con GPT-6.2 che hanno mostrato segni di legame in laboratorio. OpenAI riferisce 35 risultati positivi su 322 minibinder sintetizzati, piccole proteine progettate per legarsi a una molecola bersaglio, pari al 10,9%. È una prova sperimentale che un modello generalista può contribuire al design molecolare; la selezione dei candidati e alcuni passaggi di sequenza hanno però richiesto modelli specializzati.

La ricerca, pubblicata da OpenAI il 24 novembre 2026 insieme a un preprint, sposta il dibattito dall’uso dell’AI per leggere la biologia alla sua capacità di proporre molecole da costruire e verificare. Il risultato riguarda componenti circoscritti del processo e non dimostra che GPT-6.2 progetti da solo una proteina terapeutica completa.

La scheda di sicurezza OpenAI pubblicata il giorno precedente classifica GPT-6.2 in ChatGPT nella soglia High per capacità biologiche e chimiche, secondo il Preparedness Framework: è una valutazione distinta dagli esperimenti sui minibinder.

Test di laboratorio · conteggi dei minibinder che hanno mostrato legame sui cinque bersagli selezionati.

PD-L1 5 minibinder positivi IL-7Rα 3 minibinder positivi TrkA 1 minibinder positivi VEGF-A 8 minibinder positivi IL-17A 18 minibinder positivi Scala 0-18 minibinder positivi. Fonte: OpenAI, prove di laboratorio in collaborazione con Onava; periodo: prove descritte nel preprint del 24 novembre 2026. 35 risultati positivi su 322 candidati complessivi. Denominatore per singolo bersaglio non pubblicato: i conteggi non sono tassi di successo confrontabili.

La soglia High misura un rischio diverso

Nel sistema di valutazione pubblicato il 23 novembre, OpenAI attribuisce alla versione GPT-6.2 per ChatGPT la soglia High nelle categorie biologica e chimica. Nel framework dell’azienda, questa soglia indica che un modello può fornire a una persona con una formazione tecnica di base in un campo pertinente assistenza sufficiente a creare una minaccia biologica o chimica già nota, assumendo accesso illimitato agli strumenti disponibili nel 2021. È una classificazione di capacità e rischio, non il risultato dell’esperimento di legame descritto in questo articolo.

OpenAI afferma che GPT-6.2 è stato distribuito con salvaguardie biologiche, di cybersecurity, allineamento e distillazione analoghe a quelle applicate a GPT-6.2 Astra e Sol. La scheda descrive quindi un modello che l’azienda valuta capace di fornire un livello di assistenza biologica ad alto rischio e, allo stesso tempo, protetto da misure specifiche.

Per le imprese che adottano sistemi generalisti in ricerca, la verifica dei risultati di laboratorio e dei controlli di sicurezza appartengono allo stesso quadro di valutazione.

Confronto concettuale tra due approcci alla modellizzazione e alla progettazione delle proteine. (a) In un approccio basato sull’orchestrazione del flusso di lavoro, un LLM interpreta un compito relativo alle proteine, richiama modelli proteici specializzati, ne esamina i risultati e ripete il flusso di lavoro. Il riquadro dei modelli specializzati rappresenta gli strumenti per la generazione di strutture, l’assegnazione di sequenze e la previsione delle conformazioni proteiche. (b) Un LLM con capacità intrinseche relative alle proteine utilizza il proprio ragionamento e la propria codifica per produrre risultati proteici, con istruzioni in linguaggio naturale che guidano il compito. In questo contesto, per «capacità intrinseche» si intende la generazione e l’analisi di candidati senza ricorrere a modelli proteici specializzati preaddestrati.



Dal bersaglio alla forma tridimensionale

Per capire che cosa ha prodotto il modello, occorre distinguere la forma di una proteina dalla sua sequenza. Le proteine sono catene di amminoacidi che si ripiegano nello spazio; la sequenza contribuisce a determinare quella forma e, con essa, il modo in cui la molecola interagisce con altre. Nel design di un minibinder, i ricercatori partono dal bersaglio e cercano una struttura capace di aderirvi nel punto desiderato.

OpenAI ha fornito a GPT-6.2 le strutture tridimensionali di cinque proteine bersaglio e ha indicato dove il minibinder avrebbe dovuto legarsi. Il modello ha scritto ed eseguito codice per esplorare possibili forme, senza chiamare modelli biologici specializzati nella fase in cui generava quelle strutture. In alcuni test ha anche seguito istruzioni sulla posizione di contatto e sulla presenza di eliche o filamenti nella forma progettata.

Il passaggio successivo ha richiesto strumenti diversi. Una forma tridimensionale non specifica da sola la sequenza di amminoacidi che farà ripiegare la molecola in quella geometria. OpenAI ha usato SolubleMPNN per proporre sequenze adatte e altri modelli specialistici per filtrare i candidati, stimando quali avessero maggiori probabilità di assumere la forma prevista e di legarsi al bersaglio. Il partner Onava ha poi prodotto e testato in laboratorio le molecole selezionate.

Che cosa significa il 10,9% in laboratorio

Su 322 minibinder testati contro cinque bersagli, 35 hanno mostrato evidenza di legame nel test descritto da OpenAI. I risultati positivi erano distribuiti fra tutti i bersagli: 5 per PD-L1, 3 per IL-7Rα, 1 per TrkA, 8 per VEGF-A e 18 per IL-17A. L’esperimento dimostra che alcune geometrie proposte dal modello possono essere trasformate in proteine che si attaccano al bersaglio previsto.

Il dato non è una percentuale di efficacia terapeutica. Il test misura il legame, cioè l’adesione molecolare, e non stabilisce se la proteina modifica il comportamento di una cellula, se distingue il bersaglio da molecole simili, quanto è stabile o se può essere prodotta in modo pratico.

OpenAI precisa inoltre che il tasso riportato nello studio originale di RFdiffusion, un modello specializzato per generare strutture proteiche, era più alto; i due risultati dipendono però dai filtri applicati ai candidati e dalla definizione di legame, perciò non sono direttamente confrontabili.

a, I modelli di diffusione per le proteine vengono addestrati per recuperare strutture proteiche danneggiate (soggette a rumore) e per generare nuove strutture invertendo il processo di danneggiamento attraverso la rimozione iterativa del rumore inizialmente casuale XT fino a ottenere una struttura realistica X0 (pannello superiore). La rete di previsione della struttura RF (pannello centrale, lato sinistro) viene ottimizzata con modifiche architetturali minime per ottenere RFdiffusion (pannello centrale, lato destro); viene mostrata anche la rete di rimozione del rumore di un DDPM. In RF, l’input principale del modello è la sequenza. In RFdiffusion, l’input principale è costituito dai frame dei residui diffusi (coordinate e orientamenti). In entrambi i casi, il modello predice le coordinate 3D finali (indicate in RFdiffusion). Il pannello inferiore mostra che in RFdiffusion il modello riceve la propria previsione precedente come input modello («auto-condizionamento», Metodi supplementari). Ad ogni passo temporale t di una traiettoria (tipicamente 200 passi), RFdiffusion prende Xt dal passo precedente e quindi predice una struttura X0 aggiornata. Il successivo input di coordinate al modello viene generato da un’interpolazione rumorosa (interp) verso. b, RFdiffusion è ampiamente applicabile alla progettazione di proteine. RFdiffusion genera strutture proteiche sia senza ulteriori input (riga superiore) sia condizionandosi su (dall’alto verso il basso): specifiche di simmetria; bersagli di legame; motivi funzionali proteici o motivi funzionali simmetrici. In ciascun caso, il rumore casuale, insieme alle informazioni di condizionamento, viene immesso in RFdiffusion, che affina iterativamente tale rumore fino a quando non viene progettata una struttura proteica finale. c, Un esempio di traiettoria di progettazione incondizionata per una catena di 300 residui, che illustra l’input al modello (Xt) e la corrispondente previsione. Nei primi passi temporali (t elevato), presenta scarsa somiglianza con una proteina, ma viene gradualmente perfezionata fino a diventare una struttura proteica realistica.



La cautela è rilevante anche per leggere gli altri esperimenti, che misurano compiti differenti. Quando GPT-6.2 ha proposto nuove sequenze per strutture di minibinder già note, i test hanno rilevato legame in 75 casi su 88 per MDM2, 26 su 42 per VEGF-A e 8 su 59 per PD-1.

Il modello ha anche progettato sequenze per tre forme inedite generate in precedenza: 14 delle 107 proteine realizzate hanno mostrato legame. In quest’ultimo passaggio, ProteinMPNN aveva fornito le sequenze di riferimento usate per selezionare i candidati.

La riprogettazione degli anticorpi

OpenAI ha verificato anche se il modello riuscisse a modificare una parte di anticorpi esistenti conservandone il legame. Gli anticorpi riconoscono i bersagli attraverso regioni specifiche, chiamate anse; cambiare la sequenza di queste regioni può alterare il modo in cui l’anticorpo si aggancia alla molecola. Il test ha chiesto a GPT-6.2 di riscrivere le anse mantenendo invariata la capacità di legame misurata in laboratorio.

In un esperimento su sei piccoli anticorpi diretti contro IL-4Rα, 128 dei 182 design hanno mostrato segni di legame. In un secondo test, che riguardava frammenti riprogettati di cinque anticorpi terapeutici diretti contro PD-1 o PD-L1, il risultato è stato positivo per 179 dei 272 frammenti. Sono due prove su gruppi e bersagli diversi; indicano che il modello può conservare il legame in una parte dei design modificati, non che abbia migliorato affinità o selettività.

Il risultato interessa la ricerca farmaceutica perché la progettazione non consiste soltanto nel creare una forma nuova: spesso parte da molecole già note e ne modifica una porzione per cercare proprietà migliori. Gli esperimenti di OpenAI affrontano entrambe le direzioni, ma non riportano un confronto clinico o una riduzione misurata dei tempi e dei costi di sviluppo. La possibile utilità economica dipende quindi da ciò che i laboratori riusciranno a fare con le proposte, non dal solo numero di sequenze generate.

Un modello generalista dentro una catena specialistica

Finora il flusso di lavoro ha impiegato modelli con compiti distinti: generare una struttura, assegnarle una sequenza, prevederne il ripiegamento e selezionare le molecole da sintetizzare. GPT-6.2 interviene in alcune fasi e accetta vincoli espressi in linguaggio naturale; i risultati sperimentali pubblicati, però, si basano ancora su strumenti specialistici per completare e filtrare il lavoro.

Per un laboratorio questo significa poter sperimentare un’interfaccia più flessibile senza abbandonare i sistemi di verifica già necessari.

La differenza pratica emerge quando cambiano le istruzioni. OpenAI riferisce di aver chiesto ai modelli di posizionare il legame in punti specifici del bersaglio o di costruire minibinder con un numero determinato di eliche e filamenti. Invece di modificare un software dedicato per ogni nuovo vincolo, i ricercatori potevano descriverlo nel prompt. La promessa è rendere più semplice l’esplorazione delle alternative; lo studio non misura ancora quanto tempo risparmi questo passaggio nella routine di un’impresa biotech.

Le prestazioni restano disomogenee a seconda del compito. Nelle prove riportate da OpenAI, i modelli interni più recenti hanno superato alcuni sistemi specialistici in test computazionali di progettazione, ma hanno ottenuto risultati molto inferiori nella previsione della struttura completa di una proteina partendo dalla sequenza. Sul test TM-score, il modello interno più recente ha raggiunto una media di 0,38, contro 0,93 per ESMFold2. È un limite operativo: prevedere la forma aiuta a capire se una sequenza potrebbe funzionare, e gli strumenti dedicati restano più affidabili in questa fase.

Dalla prova di legame alla ricerca farmaceutica

La distanza tra un legame rilevato e un farmaco utilizzabile è ancora lunga. Servono verifiche di specificità, stabilità e attività biologica; per un trattamento occorrono inoltre prove di sicurezza ed efficacia. OpenAI presenta il lavoro come un primo passo verso la progettazione molecolare programmabile e indica come obiettivi ulteriori bersagli più difficili e molecole capaci di produrre un effetto biologico definito.

Per le aziende biotech, l’avanzamento apre due verifiche parallele: capire se un modello generalista riduce gli attriti nel lavoro di progettazione e misurare se le sue proposte superano i test biologici successivi. Lo studio non misura quanto tempo o denaro risparmi questo passaggio nella routine di un’impresa; la possibile utilità economica dipende dai risultati dei laboratori, non dal numero di sequenze generate.

Per ora, la prova più concreta non è una nuova terapia né una macchina autonoma per il drug discovery. È un insieme di esperimenti in cui GPT-6.2 ha contribuito a generare forme e sequenze, mentre strumenti specialistici e test di laboratorio hanno stabilito quali proposte meritassero attenzione.

Se i successivi studi confermeranno questa divisione del lavoro e miglioreranno la previsione strutturale, il modello generalista potrà diventare un nuovo accesso alla progettazione biologica; il laboratorio continuerà a decidere quali progetti reggono alla verifica.