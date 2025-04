Google Cloud, tutte le novità di Next ’25

Google Cloud ha dato il via alla conferenza Next ’25 con un annuncio significativo, rivelando il suo impegno nel potenziare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle aziende attraverso una serie di innovazioni di grande impatto.

Thomas Kurian

“L’intelligenza artificiale ha il potenziale di migliorare la vita delle persone, aumentare la produttività e reinventare i processi a una scala senza precedenti”, ha dichiarato Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. L’azienda ha illustrato come l’intelligenza artificiale sia ormai un catalizzatore fondamentale per supportare clienti, sviluppatori e partner.

Opening Keynote: The new way to cloud

Guarda questo video su YouTube

Google WAN: una rete globale alimentata dall’AI

Uno degli annunci principali di Google Cloud riguarda la nuova Google Wide Area Network (WAN), una rete privata globale ottimizzata per l’intelligenza artificiale. Questa infrastruttura, che copre oltre 200 paesi e territori, è ora disponibile per le aziende di tutto il mondo. La Cloud WAN offre prestazioni superiori, con una riduzione del costo totale di proprietà fino al 40% e una performance migliorata del 40%, garantendo alle imprese una connessione ad alta velocità per l’elaborazione dei dati.

AI Hypercomputer: potenza di calcolo senza pari

Google Cloud ha svelato l’AI Hypercomputer, una infrastruttura di supercalcolo che unisce hardware, software e modelli AI avanzati per semplificare l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Tra le principali novità, le TPU Ironwood, la settima generazione di unità di elaborazione tensoriale (TPU), che offrono prestazioni dieci volte superiori rispetto alla versione precedente. AI Hypercomputer è in grado di supportare modelli avanzati come Gemini 2.5, rispondendo alle crescenti esigenze di calcolo delle aziende.

I modelli AI di Google: DeepMind al servizio delle imprese

Google ha portato alla ribalta una serie di modelli AI sviluppati da Google DeepMind, tra cui i modelli Gemini 2.5. Questi modelli, progettati per offrire un’intelligenza superiore e un’elaborazione avanzata del linguaggio, sono stati integrati nella piattaforma Vertex AI. Grazie a nuove varianti come Gemini 2.5 Flash, Google offre soluzioni rapide ed economiche per rispondere alle richieste ad alto volume, ottimizzando le performance in base alle necessità dei clienti.

Vertex AI: la piattaforma integrata per l’innovazione nell’AI

Vertex AI si conferma come la piattaforma completa di Google Cloud per sviluppare e gestire applicazioni AI. Google ha introdotto diverse funzionalità avanzate per migliorare la gestione dei progetti AI da parte dei clienti, tra cui il Vertex AI Model Garden, che offre oltre 200 modelli tra quelli proprietari e di terze parti. L’integrazione di nuove funzionalità come la Grounding potenziata e la creazione di dashboard personalizzati aiuterà le aziende a ottimizzare le proprie soluzioni AI con maggiore visibilità e controllo.

L’ecosistema multi-agente: la nuova frontiera dell’AI collaborativa

Un altro tema di rilevo è l’evoluzione della piattaforma Vertex AI verso un ecosistema multi-agente. Google ha presentato l’Agent Development Kit (ADK), un framework open source che semplifica la creazione di sistemi avanzati multi-agente, e il protocollo Agent2Agent (A2A), che consente agli agenti AI di comunicare tra loro in modo indipendente dalla tecnologia sottostante. Questa innovazione segna un passo importante verso un futuro in cui gli agenti AI lavoreranno insieme per risolvere problemi complessi e migliorare l’efficienza operativa.

Google Agentspace: l’intelligenza artificiale al servizio dei dipendenti

Google ha introdotto anche Google Agentspace, una piattaforma che consente ai dipendenti di interagire con agenti AI per raccogliere informazioni interne, eseguire azioni e ottimizzare i flussi di lavoro aziendali. Novità come l’integrazione con Chrome Enterprise e l’Agent Designer, che offre un’interfaccia no-code per creare agenti personalizzati, rendono Agentspace una risorsa potente per le aziende che desiderano aumentare la produttività attraverso l’uso dell’AI.

Google Workspace: produttività e automazione grazie all’AI

Google Cloud ha ampliato le capacità di Google Workspace, il popolare pacchetto di produttività, integrando funzionalità AI avanzate per semplificare le attività quotidiane. Tra le novità, Help me Analyze trasforma Google Fogli in uno strumento di business intelligence, mentre Audio Overview in Documenti consente la generazione automatica di riepiloghi audio di documenti. Con queste innovazioni, Google punta a potenziare l’efficienza dei dipendenti, rendendo i processi aziendali più rapidi e intuitivi.

Google Workspace enables the future of AI-powered work for every business

Guarda questo video su YouTube

Sicurezza e AI: difesa potenziata contro le minacce informatiche

Con l’aumento delle minacce informatiche, Google Cloud ha presentato nuove soluzioni di sicurezza alimentate dall’AI, come Google Unified Security (GUS), che integra i dati di sicurezza per una protezione più efficace. GUS, grazie all’AI, arricchisce automaticamente i dati con informazioni sulle minacce, migliorando la capacità di rilevamento e risposta alle violazioni della sicurezza. L’uso di agenti per il triage degli alert e l’analisi di malware rappresentano un ulteriore passo avanti nella difesa informatica delle aziende.

Conclusioni

L’annuncio di Google Cloud durante il Cloud Next ’25 dimostra come l’intelligenza artificiale stia cambiando radicalmente il modo di lavorare delle aziende, offrendo loro strumenti sempre più potenti e accessibili. Con una piattaforma AI integrata, innovazioni hardware e software all’avanguardia, e un ecosistema aperto e interoperabile, Google Cloud sta dando forma a un futuro in cui l’AI diventa il cuore pulsante delle soluzioni aziendali.