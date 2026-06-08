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Dentro Majorana 2, il nuovo processore quantistico di Microsoft

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Il nuovo processore quantistico topologico promette qubit mille volte più affidabili rispetto alla generazione precedente. Grazie a una nuova architettura dei materiali progettata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, l’azienda punta ora a realizzare un computer quantistico scalabile e tollerante agli errori entro il 2029

Pubblicato il 8 giu 2026
Majorana 2

La corsa al computer quantistico entra in una nuova fase. Majorana 2, la seconda generazione del processore quantistico topologico di Microsoft annuncia un progresso che potrebbe ridurre drasticamente i tempi necessari per arrivare a macchine quantistiche realmente utili su scala industriale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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