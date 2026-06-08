La corsa al computer quantistico entra in una nuova fase. Majorana 2, la seconda generazione del processore quantistico topologico di Microsoft annuncia un progresso che potrebbe ridurre drasticamente i tempi necessari per arrivare a macchine quantistiche realmente utili su scala industriale.
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Dentro Majorana 2, il nuovo processore quantistico di Microsoft
Il nuovo processore quantistico topologico promette qubit mille volte più affidabili rispetto alla generazione precedente. Grazie a una nuova architettura dei materiali progettata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, l’azienda punta ora a realizzare un computer quantistico scalabile e tollerante agli errori entro il 2029
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