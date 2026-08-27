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Con Claudeforce, Claude entra in Salesforce e Slack

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Salesforce e Anthropic annunciano una partnership che porta Claude nei dati, nei processi e negli strumenti del Crm. Il progetto debutta con 37 skill per le vendite e punta a collegare ragionamento generativo, azioni governate, Agentforce e Slack. La beta aperta di Salesforce in Claude è prevista a settembre 2026

Pubblicato il 27 ago 2026
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Con Claudeforce, Claude entra in Salesforce e Slack

Salesforce e Anthropic presentano Claudeforce, una partnership strategica che integra le capacità di ragionamento di Claude con dati, flussi di lavoro, logica di business e sistemi di governance di Salesforce. L’obiettivo dichiarato dalle due società è consentire alle imprese di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa direttamente nei processi aziendali, evitando di separare il modello dai dati e dagli strumenti con cui vengono prese ed eseguite le decisioni.

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Giovanni Clericò

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