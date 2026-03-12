L’intelligenza artificiale è una leva competitiva del presente. Eppure l’Italia e, in particolare, il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, fatica ancora ad agganciare la veloce transizione in corso.
approfondimento
Come il competence center CIM contrasta il deficit formativo nell’AI
Le aziende manifatturiere e del Made in Italy hanno bisogno di nuove competenze e specializzazioni. Il CIM ha creato un ecosistema formativo sull’intelligenza artificiale che unisce conoscenza, tecnica, strategia e territori