Il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha approvato la Strategia Cloud Italia 2027-2029: la Pubblica amministrazione dovrà ridurre le dipendenze tecnologiche, collegare il Polo Strategico Nazionale alle infrastrutture territoriali e preparare i servizi pubblici all’intelligenza artificiale. Il piano entrerà in vigore nel 2027, dopo il passaggio in Conferenza unificata.

La novità è l’idea di un cloud pubblico federato, che mette in rete risorse centrali e locali. La strategia indica quattro obiettivi, ma la comunicazione del Governo non specifica ancora come saranno distribuiti investimenti, responsabilità operative e tappe di attuazione. Una stima del fabbisogno per il triennio è stata riferita dalla Regione Friuli-Venezia Giulia dopo la riunione del Comitato dell’11 novembre.

Architettura degli obiettivi della Strategia Cloud Italia 2027-2029 Il Polo Strategico Nazionale e le infrastrutture territoriali convergono nel modello di cloud federato. Il modello sostiene autonomia tecnologica, valorizzazione delle infrastrutture locali, modernizzazione dei servizi e abilitazione dell’intelligenza artificiale. Polo Strategico Nazionale infrastruttura centrale Infrastrutture territoriali poli e risorse locali adeguate ECOSISTEMA CLOUD FEDERATO Autonomia tecnologica e soluzioni europee e open source Rete territoriale interoperabilità e valorizzazione degli investimenti locali Servizi cloud modernizzazione, sostenibilità e piattaforme sovrane Intelligenza artificiale pianificazione del calcolo, modelli sicuri e catalogo open source Schema degli obiettivi dichiarati per il triennio 2027-2029; non rappresenta budget o capacità assegnate. La strategia integra il Polo Strategico Nazionale e le infrastrutture territoriali in un modello federato, con quattro obiettivi: autonomia tecnologica, valorizzazione dei nodi locali, modernizzazione dei servizi e predisposizione all’IA. Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale, Strategia Cloud Italia 2027-2029, comunicazione del 16 novembre 2026.

Cloud federato: il PSN si affianca ai nodi territoriali

La prima strategia nazionale, pubblicata nel 2021, aveva definito la classificazione dei dati, i requisiti per i servizi cloud e la creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN). L’aggiornamento 2027-2029 mantiene quel percorso e lo estende a un ecosistema con più nodi: il PSN resta una componente centrale, mentre le infrastrutture territoriali adeguate potranno concorrere all’erogazione dei servizi.

La federazione punta a far dialogare le strutture, condividere capacità e avvicinare alcuni servizi alle amministrazioni e agli utenti.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha descritto la progressiva costituzione di poli digitali regionali attraverso la cooperazione tra Regioni e Province autonome. Il suo assessore ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, ha collegato la presenza di più nodi anche alla continuità operativa e alla risposta agli attacchi: una rete distribuita può offrire alternative quando un’infrastruttura incontra un guasto o un’interruzione.

La formula federata valorizza investimenti pubblici già sostenuti sui territori e amplia le opzioni rispetto alla sola migrazione verso una struttura centrale. La condizione è che i nodi rispettino i requisiti di sicurezza, affidabilità e interoperabilità previsti per i servizi della PA: l’idoneità delle infrastrutture resta quindi un passaggio operativo essenziale, non una presunzione legata alla loro proprietà pubblica.

Dai risultati del PNRR alla nuova fase

Il piano arriva dopo un’accelerazione della migrazione al cloud. Nel bilancio diffuso il 21 luglio 2026, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato che circa 13mila amministrazioni hanno migrato dati e applicazioni verso ambienti cloud qualificati, superando il 75% delle PA e portando oltre 135mila servizi pubblici in cloud. Le misure 1.1 e 1.2 del PNRR avevano messo a disposizione fino a 1,9 miliardi di euro per infrastrutture e migrazioni: queste risorse appartengono al programma precedente e non costituiscono il budget della nuova strategia.

La differenza si vede anche nel ruolo del PSN. Secondo il Dipartimento, oltre 280 amministrazioni centrali e strutture sanitarie hanno migrato dati e servizi verso il Polo; più di 12.700 amministrazioni locali e scuole hanno completato il passaggio verso ambienti cloud certificati. La nuova strategia deve ora consolidare i servizi trasferiti e predisporre capacità condivise per le funzioni digitali che le amministrazioni aggiungeranno nei prossimi anni.

Il nuovo fabbisogno finanziario è stato stimato in circa 800 milioni di euro nel triennio dall’assessore Callari, che ha riferito il dato nel comunicato della Regione Friuli-Venezia Giulia dell’11 novembre. Il Dipartimento non lo ha riportato nella comunicazione nazionale del 16 novembre, che non dettaglia stanziamenti, ripartizione tra amministrazioni o fonti di finanziamento. La cifra va quindi letta come stima riferita da un rappresentante regionale, non come un fondo già assegnato.

Intelligenza artificiale: capacità di calcolo e modelli sicuri

Il quarto obiettivo prepara il cloud pubblico a ospitare servizi basati sull’AI. Il Dipartimento prevede una piattaforma “AI-abilitante” e la pianificazione della capacità computazionale, insieme alla promozione di modelli sicuri e all’evoluzione del catalogo open source. In pratica, le amministrazioni dovranno poter individuare dove eseguire i carichi di lavoro e con quali risorse, tenendo conto del livello di sensibilità dei dati e delle esigenze del servizio.

La strategia non annuncia un singolo modello nazionale né una capacità di calcolo già quantificata. Indica una direzione infrastrutturale: collegare risorse centrali e territoriali e programmare la potenza necessaria per servizi AI pubblici. La disponibilità di una piattaforma comune potrà favorire il riuso di componenti, ma qualità, costi e risultati dipenderanno dai progetti attuativi, dai dati accessibili e dalle competenze delle singole amministrazioni.

Il riferimento all’open source si lega all’autonomia tecnologica: codice ispezionabile e adattabile può ampliare la scelta dei fornitori e facilitare la portabilità. La strategia parla di ridurre le dipendenze extra-Ue, non di escludere per principio ogni servizio internazionale. Per le amministrazioni conteranno i requisiti di classificazione dei dati, la qualificazione dei servizi cloud e il livello di controllo effettivamente garantito dal fornitore.

La fase attuativa passa dalla Conferenza unificata

L’approvazione del Comitato interministeriale definisce l’indirizzo politico, ma il calendario istituzionale prevede ancora il passaggio in Conferenza unificata. Il comunicato del Dipartimento colloca l’entrata in vigore nel 2027 e richiama l’articolo 33-septies, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il Dipartimento per la trasformazione digitale coordinerà l’accompagnamento delle amministrazioni e il rafforzamento delle competenze su cloud, dati e intelligenza artificiale. Alla luce dei risultati PNRR, la sfida della nuova fase sarà passare dalla migrazione dei sistemi a un modello condiviso che le PA possano gestire nel tempo. Per valutarne l’impatto serviranno atti attuativi che chiariscano quali infrastrutture saranno coinvolte, quali servizi potranno ospitare, come verranno finanziati e con quali indicatori saranno misurati sicurezza, continuità e uso delle risorse.