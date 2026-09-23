Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

GUIDA

Claude Design, ovvero la fine del prototipo come collo di bottiglia

Indirizzo copiato

Claude Design trasforma prompt e riferimenti in prototipi interattivi, design system, slide deck, one-pager modificabili. Cosa fa lo strumento di Anthropic Labs e come si inserisce in un flusso di lavoro reale

Pubblicato il 23 set 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Claude Design
Aggiungi tra i preferiti su Google

C’è un episodio che vale la pena raccontare per capire il peso di Claude Design. Il 17 aprile 2026, giorno del lancio, il titolo di Figma in borsa ha perso circa il 7% nel giro di poche ore dopo un singolo tweet. Un movimento di mercato di quella entità non è una reazione esagerata di trader nervosi, è un segnale che la promessa del prodotto Anthropic toccava un punto sensibile: l’idea che la generazione di artefatti visivi di qualità professionale potesse smettere di essere un mestiere a sé e diventare un compito accessibile a chiunque sappia scrivere in italiano corretto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Anthropic Economic Index

  • Large Language Model

    Claude: l'assistente virtuale intelligente per i professionisti

    01 Ott 2025

    di Paolo Dotti

    Condividi
  • Claude Tag

  • analisi

    Anthropic ridisegna Claude attorno ai mestieri e al lavoro d’ufficio

    16 Set 2026

    di Paolo Dalprato

    Condividi
  • image-88

  • approfondimento

    Con Claude Design, Anthropic entra nel design generativo e sfida Figma Make

    20 Apr 2026

    di Fabio Lalli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x