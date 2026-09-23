C’è un episodio che vale la pena raccontare per capire il peso di Claude Design. Il 17 aprile 2026, giorno del lancio, il titolo di Figma in borsa ha perso circa il 7% nel giro di poche ore dopo un singolo tweet. Un movimento di mercato di quella entità non è una reazione esagerata di trader nervosi, è un segnale che la promessa del prodotto Anthropic toccava un punto sensibile: l’idea che la generazione di artefatti visivi di qualità professionale potesse smettere di essere un mestiere a sé e diventare un compito accessibile a chiunque sappia scrivere in italiano corretto.