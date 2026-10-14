La competizione mondiale sui semiconduttori per l’intelligenza artificiale si sta spostando verso una fase della produzione finora meno conosciuta: il packaging avanzato, l’insieme delle tecnologie che permettono di collegare più componenti di silicio all’interno di un unico dispositivo. La capacità di integrare processori, memorie e altri circuiti sta diventando determinante quanto la miniaturizzazione dei transistor.
scenari
Chip AI: il packaging ridisegna la filiera globale
Il packaging avanzato cambia l’economia dei chip per l’intelligenza artificiale: processori, memorie e chiplet vengono integrati per aumentare velocità ed efficienza. Tsmc investe, Nvidia e Amd riprogettano gli acceleratori. L’accordo da 2 miliardi tra Tsmc e GlobalFoundries mostra come la competizione si estenda alla produzione e alla geopolitica
Argomenti
Canali