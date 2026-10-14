scenari

Il packaging avanzato cambia l’economia dei chip per l’intelligenza artificiale: processori, memorie e chiplet vengono integrati per aumentare velocità ed efficienza. Tsmc investe, Nvidia e Amd riprogettano gli acceleratori. L’accordo da 2 miliardi tra Tsmc e GlobalFoundries mostra come la competizione si estenda alla produzione e alla geopolitica