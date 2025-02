Chi è Liang Wenfeng, il creatore di DeepSeek

Liang Wenfeng è l’uomo che, con la sua creatura DeepSeek, sta facendo tremare i mercati internazionali, imponendo il concetto che si possa creare un modello di AI dalle elevate prestazioni con un costo notevolmente inferiore rispetto a quello sostenuto dalle blasonate aziende statunitensi, OpenAI in testa.

Chi è Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek

Liang Wenfeng è un imprenditore cinese nato nel 1985 a Zhanjiang, nella provincia del Guangdong. Figlio di un maestro elementare, si è laureato all’Università di Zhejiang in ingegneria elettrica nel 2006 e successivamente ha conseguito un master in ingegneria dell’informazione e comunicazione, concentrandosi sulla ricerca sulla visione artificiale.

The Real Liang Wenfeng: What Everyone Got Wrong About DeepSeek’s Founder | Front Page

Guarda questo video su YouTube Video: Il vero volto di Liang Wenfeng

Sul web circolano molte immagini di Liang Wenfeng che non corrispondono alla realtà. L’uomo raffigurato, seppure dai tratti somatici asiatici, ha un aspetto più gradevole del vero Wenfeng, la cui immagine ufficiale appare in un video durante l’incontro con il premieri cinese Li Kang, come si può vedere nel video postato sopra.

Liang Wenfeng, inizi nel mondo finanziario

Durante il periodo universitario, già nel 2008, Liang ha formato un team con i suoi colleghi per raccogliere dati sui mercati finanziari, esplorando il trading quantitativo con machine learning, proprio durante il picco della crisi finanziaria 2007-2008.

Nel 2015 ha co-fondato High-Flyer, un hedge fund quantistico che ha utilizzato l’intelligenza artificiale per prevedere le tendenze di mercato. L’azienda ha moltiplicato i suoi asset da 1 miliardo a oltre 10 miliardi di yuan in soli quattro anni.

La nascita di DeepSeek

Wenfeng ha iniziato acquistando migliaia di chip Nvidia per un progetto di intelligenza artificiale, riuscendo a procurarsi più di 10mila processori prima delle restrizioni statunitensi.

All’inizio, i suoi soci lo consideravano un “nerd con un’acconciatura terribile” che parlava di costruire un sistema con 10mila chip. Molti non lo presero sul serio, pensando che potesse realizzare qualcosa solo una grande azienda come ByteDance o Alibaba.

Liang Wenfeng DeepSeek, obiettivi e visione

Con DeepSeek, Liang punta a sviluppare un’intelligenza artificiale competitiva e accessibile, ottenendo risultati simili o addirittura migliori di OpenAI, Google, Meta e Anthropic, ma con una spesa decisamente inferiore.

Il suo obiettivo non è semplicemente costruire un modello, ma “ridefinire le regole dell’innovazione.

Liang Wenfeng, riconoscimenti

Nonostante mantenga un profilo basso, Liang è diventato una figura di rilievo tanto che è stato recentemente invitato a un simposio a Pechino dove il premier cinese Li Qiang ha chiesto il suo parere.

È considerato il primo investitore quantitativo in Cina a impegnarsi nell’imprenditoria dell’intelligenza artificiale.

Liang Wenfeng è considerato in Cina un “genio”, un “eroe”, un “semidio di fama internazionale”. Yangcheng Evening News, un quotidiano della provincia di Guangdong in cui è nato Liang, si augura che il fondatore di DeepSeek riesca a compiere, in futuro, “altri miracoli”. Come quello che gli è riuscito con il modello di intelligenza artificiale R1, che sarebbe stato addestrato a un costo di appena 5,6 milioni di dollari.