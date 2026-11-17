Con ChatGPT Wallet, OpenAI prova a spostare l’agente AI dal consiglio all’acquisto: l’assistente può arrivare al checkout e pagare per conto dell’utente, ma al debutto ogni ordine richiede una verifica di sicurezza e un’approvazione esplicita.
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ChatGPT Wallet porta gli agenti AI fino al checkout
OpenAI lancia ChatGPT Wallet, ma solo negli Stati Uniti: gli agenti possono preparare un ordine, ma ogni acquisto richiede l’approvazione dell’utente e una verifica di sicurezza. Il servizio usa carte e checkout esistenti; la sfida per i merchant è riconoscere le sessioni degli agenti senza bloccare pagamenti legittimi
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