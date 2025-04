ChatGPT: OpenAI potenzia la ricerca e innova lo shopping online

Acquistare online sarà un’esperienza meno stressante. OpenAI ha annunciato il lancio di una serie di miglioramenti in ChatGPT, pensati per facilitare la ricerca e la comparazione dei prodotti all’interno della piattaforma stessa. Gli utenti possono ora avviare una conversazione, porre domande di approfondimento, confrontare diverse opzioni e procedere all’acquisto utilizzando un linguaggio naturale.

Le nuove funzionalità permettono di:

Cercare prodotti e confrontare opzioni direttamente su ChatGPT.

Ricevere suggerimenti personalizzati, visualizzare dettagli sui prodotti, prezzi e recensioni, con link diretti ai siti dei merchant .

. Navigare tra le prime categorie disponibili: moda, bellezza, articoli per la casa ed elettronica, con la promessa di espandere presto l’offerta.

I risultati dei prodotti sono selezionati in modo indipendente e non costituiscono contenuti pubblicitari. L’iniziativa è ancora in una fase iniziale: OpenAI coinvolgerà progressivamente più merchant in base agli apprendimenti delle prime interazioni.

La nuova funzionalità è disponibile per gli utenti Plus, Pro, Free e anche per chi utilizza ChatGPT senza registrazione, in tutti i mercati in cui la piattaforma è attiva.

Novità su WhatsApp: ChatGPT a portata di messaggio

OpenAI estende l’accessibilità del suo assistente anche a WhatsApp. Ora è possibile inviare un semplice messaggio all’account ufficiale di ChatGPT per ricevere risposte aggiornate.

L’integrazione è disponibile in tutti i Paesi coperti dal servizio. Gli utenti possono aggiungere ChatGPT ai propri contatti scansionando un QR code dedicato o chiamando il numero +1 800 242 8478 (1-800-CHATGPT).

Citazioni migliorate per una maggiore trasparenza

Un altro miglioramento riguarda la gestione delle fonti. ChatGPT ora può includere più citazioni per una stessa idea, offrendo così agli utenti la possibilità di verificare le informazioni attingendo a fonti diverse. È stata inoltre introdotta una nuova interfaccia “highlight” che evidenzia esattamente a quale parte della risposta si riferisce ogni citazione, migliorando la chiarezza e la fiducia nelle informazioni fornite.

Ricerche più veloci con tendenze e completamento automatico

Per rendere la ricerca ancora più fluida, OpenAI ha introdotto suggerimenti in tempo reale: gli utenti vedranno proposte di completamento automatico mentre digitano, basate sulle tendenze attuali. Una funzione pensata per accelerare l’accesso alle informazioni più rilevanti.

Storico integrato con ricerca e shopping (in arrivo)

Prossimamente, ChatGPT sarà in grado di utilizzare lo storico delle conversazioni anche per la ricerca e lo shopping, migliorando ulteriormente la personalizzazione delle risposte. Gli utenti manterranno comunque il pieno controllo della memoria del sistema, potendo aggiornarla o cancellarla in ogni momento dalle impostazioni.

È importante notare che questa funzionalità inizialmente non sarà disponibile nei Paesi dell’Area Economica Europea (EEA), Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, a causa di processi di verifica normativa richiesti prima dell’introduzione di nuove funzioni.

I limiti del nuovo modello ChatGPT

Nonostante le modifiche appena apportate da OpenAI, ChatGPT presenta ancora dei limiti. Ad esempio, quando gli si chiede a di trovare prodotti disponibili sul mercato – come tablet, smartphone, scarpe o qualsiasi altra cosa – il sistema non consulta direttamente tutti i negozi online o tutte le fonti esistenti.

Invece, si appoggia a provider esterni che forniscono dati aggregati sui prodotti disponibili, prezzi e link di acquisto. Fonti tipo:

marketplace generalisti (Amazon, eBay, Walmart, Aliexpress…)

aggregatori di offerte (tipo Klarna, PriceRunner, Kelkoo…)

fornitori di dati per eCommerce che consentono l’accesso al loro inventario tramite API o scraping.

Questa modalità introduce alcuni limiti strutturali, che è importante conoscere:

1. Copertura incompleta dei brand e dei prodotti

ChatGPT dipende dai dati che gli vengono resi disponibili.

Se un brand importante (come Apple, Samsung, Microsoft) non consente la piena esposizione dei propri prodotti tramite aggregatori, oppure se vende principalmente attraverso canali ufficiali chiusi (Apple Store, Samsung Store), il sistema non riesce a proporli in modo completo.

2. Priorità ai prodotti “più facili” da indicizzare

I sistemi shopping privilegiano prodotti:

che hanno prezzi aggiornati automaticamente

automaticamente che sono in pronta consegna

che vengono caricati su feed pubblici facilmente accessibili.

Molti prodotti di fascia alta o premium, invece, sono venduti solo su store ufficiali o attraverso partner selezionati con condizioni particolari. Questo rende più difficile che vengano inclusi nelle ricerche rapide tramite AI.

3. Difficoltà su prodotti complessi o configurabili

Se chiedi un prodotto che ha molte configurazioni (esempio: un Surface Pro 9 con specifici GB di RAM e storage SSD), la search shopping fatica a capire tutte le varianti disponibili, perché i feed spesso standardizzano un solo modello base.

Questo porta a risposte più semplicistiche, oppure all’assenza di certe opzioni avanzate.

4. Dipendenza dai dati disponibili in tempo reale

Anche quando un prodotto esiste, può capitare che:

i dati di prezzo siano momentaneamente non aggiornati

un prodotto sia esaurito ma ancora presente nel feed

nuove uscite non siano ancora state catalogate.

Di conseguenza, la lista proposta da ChatGPT può essere incompleta o non ottimale rispetto alle ultime novità del mercato.

Una crescita record per la ricerca su ChatGPT

La ricerca è ormai una delle funzionalità più popolari di ChatGPT, con oltre 1 miliardo di ricerche registrate solo nell’ultima settimana. OpenAI ha dichiarato di voler continuare a perfezionare e ampliare il servizio, ponendo sempre maggiore attenzione alla qualità, alla trasparenza e all’esperienza utente.