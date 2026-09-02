ChatGPT diventa a tutti gli effetti una piattaforma pubblicitaria globale. A meno di 200 giorni dal lancio, il servizio ChatGPT Ads ha raggiunto un annualized revenue run rate, cioè un ritmo di ricavi annualizzato, pari a un miliardo di dollari. La piattaforma è già utilizzata da decine di migliaia di inserzionisti e ora amplia la propria presenza internazionale, aprendo l’accesso diretto tramite Ads Manager anche in Europa, India, Medio Oriente e Nord Africa.