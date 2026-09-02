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ChatGPT Ads, la nuova frontiera della pubblicità

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In meno di 200 giorni ChatGPT Ads ha raggiunto un ritmo di ricavi annualizzato di un miliardo di dollari. L’apertura dell’Ads Manager in Europa, India, Medio Oriente e Nord Africa trasforma il chatbot in un nuovo canale globale. Per inserzionisti ed editori comincia la sfida della pubblicità conversazionale, tra intento, misurazione e fiducia

Pubblicato il 2 set 2026
ChatGPT Ads pubblicità
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ChatGPT diventa a tutti gli effetti una piattaforma pubblicitaria globale. A meno di 200 giorni dal lancio, il servizio ChatGPT Ads ha raggiunto un annualized revenue run rate, cioè un ritmo di ricavi annualizzato, pari a un miliardo di dollari. La piattaforma è già utilizzata da decine di migliaia di inserzionisti e ora amplia la propria presenza internazionale, aprendo l’accesso diretto tramite Ads Manager anche in Europa, India, Medio Oriente e Nord Africa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandra Castelli

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