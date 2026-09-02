ChatGPT diventa a tutti gli effetti una piattaforma pubblicitaria globale. A meno di 200 giorni dal lancio, il servizio ChatGPT Ads ha raggiunto un annualized revenue run rate, cioè un ritmo di ricavi annualizzato, pari a un miliardo di dollari. La piattaforma è già utilizzata da decine di migliaia di inserzionisti e ora amplia la propria presenza internazionale, aprendo l’accesso diretto tramite Ads Manager anche in Europa, India, Medio Oriente e Nord Africa.
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ChatGPT Ads, la nuova frontiera della pubblicità
In meno di 200 giorni ChatGPT Ads ha raggiunto un ritmo di ricavi annualizzato di un miliardo di dollari. L’apertura dell’Ads Manager in Europa, India, Medio Oriente e Nord Africa trasforma il chatbot in un nuovo canale globale. Per inserzionisti ed editori comincia la sfida della pubblicità conversazionale, tra intento, misurazione e fiducia
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