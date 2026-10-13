Il 24 agosto 2026 ha segnato un punto di svolta fondamentale per il mercato del digital marketing in Europa: OpenAI ha annunciato l’estensione di ChatGPT Ads a 31 mercati europei, Italia compresa. Il servizio ad-supported, riservato agli utenti dei piani Free e Go, ha portato nel nostro Paese una suite completa per la pianificazione pubblicitaria: dalle funzionalità di geo-targeting e custom audiences fino all’OpenAI Pixel e alla Conversions API per la tracciabilità delle conversioni.

Appena una settimana dopo, il 31 agosto 2026, OpenAI ha diffuso una nota ufficiale confermando che, nei primi mesi di sperimentazione negli Stati Uniti e sui mercati internazionali, l’ecosistema pubblicitario della piattaforma ha raggiunto 1 miliardo di dollari di run rate annualizzato in meno di 200 giorni dal lancio.

Un traguardo straordinario che testimonia la rapida adozione da parte di brand di ogni dimensione, confermando che l’advertising dentro i modelli di intelligenza artificiale non è un mero esperimento di branding, ma un canale ad alte prestazioni.

La traiettoria record: da piattaforma più veloce a 1 miliardo di run rate

Per comprendere la portata di questo fenomeno occorre fare un passo indietro e guardare alla storia della piattaforma. Fin dai suoi esordi, ChatGPT ha infranto ogni record di adozione nella storia della tecnologia consumer: all’inizio del 2023, gli analisti di UBS avevano già certificato come ChatGPT fosse diventata l’applicazione con la crescita più rapida di sempre, raggiungendo la quota di 100 milioni di utenti attivi mensili in soli due mesi dal lancio.

Oggi, con oltre 1 miliardo di utenti attivi settimanali a livello globale, quel bacino di attenzione si trasforma in un canale media primario. La differenza sostanziale rispetto ai motori di ricerca tradizionali o ai feed dei social network risiede nella natura dell’interazione: l’utente non digita parole chiave frammentate e non scorre passivamente un flusso di contenuti, ma esplicita a ChatGPT i propri obiettivi, i propri vincoli e le proprie preferenze operative. Si tratta del passaggio dalla Search Intent (l’intenzione di ricerca) alla Conversational Intent (l’intenzione di decisione).

L’evoluzione tecnologica: da conversational AI al contesto di GPT-6 Astra

L’accelerazione di OpenAI sul fronte commerciale procede di pari passo con la roadmap di sviluppo dei propri modelli informatici. Il 3 settembre 2026, l’azienda guidata da Sam Altman ha presentato GPT-6 Astra, la nuova generazione di modelli nativamente ottimizzati per i flussi di lavoro complessi e l’automazione aziendale.

L’introduzione di GPT-6 Astra porta con sé un’architettura di comprensione del contesto radicalmente evoluta. Per gli inserzionisti, questo significa che il sistema di ad-matching non si limita più ad analizzare le parole chiave contenute nel singolo prompt di testo, ma è in grado di interpretare la logica profonda dell’intera conversazione e l’obiettivo finale dell’utente.

L’annuncio pubblicitario non appare quindi come un’interruzione visiva (display banner), ma come la risposta pertinente e tempestiva a un bisogno formulato dall’utente nel momento esatto in cui sta valutando una decisione d’acquisto.

L’alleanza strategica: l’integrazione con Amazon Ads

A conferma del fatto che il gruppo di San Francisco intenda fare sul serio e trasformare la propria piattaforma in un colosso del retail media e del performance marketing, il 10 settembre 2026 è arrivata la conferma ufficiale dell’integrazione diretta tra Amazon Ads e l’infrastruttura pubblicitaria di ChatGPT.

Grazie a questo accordo, le aziende e i marchi che vendono su Amazon potranno estendere le proprie campagne sponsored products ed e-commerce ads direttamente all’interno delle conversazioni d’acquisto di ChatGPT. L’integrazione consente di coprire l’intero funnel in un unico ambiente conversazionale: dalla fase di scoperta e comparazione del prodotto gestita dall’AI, fino alla chiusura della conversione tramite i dati di catalogo e le opzioni d’acquisto sincronizzate con Amazon.

Tre motivi per cui gli advertiser italiani dovrebbero partire subito

A un mese dal lancio sul mercato italiano, l’opportunità per le aziende del nostro Paese è evidente. Ecco tre motivi strategici per cui i Chief Marketing Officer e i Digital Manager italiani dovrebbero allocare un budget per ChatGPT Ads fin da subito:

Vantaggio del “first mover” sui costi di asta (CPM/CPC): come accaduto nei primi anni di Google AdWords e Meta Ads, entrare in un canale pubblicitario ad alto traffico nella sua fase iniziale consente di beneficiare di aste meno affollate e costi per mille (CPM) e costi per clic (CPC) estremamente competitivi prima che il mercato si saturi. Intercettazione dell’intenzione d’acquisto ad altissima fedeltà: l’utente che chiede a ChatGPT “Qual è il miglior software di CRM per una PMI manifatturiera con 50 dipendenti?” o “Quale itinerario e attrezzatura mi consigli per un trekking di tre giorni in Trentino?” ha già superato la fase di generica curiosità. Posizionarsi come risorsa sponsorizzata in questo preciso snodo decisionale garantisce tassi di conversione (CR) strutturalmente superiori alla Display tradizionale. Ottimizzazione del catalogo per il #commercioconversazionale: avviare oggi le campagne su ChatGPT Ads impone alle aziende italiane di strutturare i propri dati e i feed di prodotto (cataloghi via SFTP o integrazioni Amazon) in chiave semantica. Preparare l’infrastruttura dati aziendale per dialogare con i Large Language Models rappresenta una competenza core che proteggerà il posizionamento e la visibilità del brand in quello che possiamo stimare essere un intervallo relativo ai prossimi tre-cinque anni.

Conclusioni

In conclusione, l’ingresso della pubblicità su ChatGPT non svilisce la natura dell’intelligenza artificiale, ma segna il suo ingresso definitivo nella maturità economica. Per OpenAI, certo, questa è una mossa chiave nel percorso verso la tanto anticipata e discussa IPO al Nasdaq.

Ma per i brand italiani, oggi, è una chiamata alle armi per una comunicazione al passo con l’innovazione: non basta più capire come “usare” l’AI per produrre contenuti; si tratta ormai di “presidiare” il luogo digitale in cui i propri clienti stanno già prendendo le decisioni d’acquisto di oggi e pianificando la fedeltà alla marca di domani.