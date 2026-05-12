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Bando ANAC, l’intelligenza artificiale entra negli appalti pubblici

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Con il Bando tipo n. 2/2026, ANAC introduce per la prima volta un obbligo dichiarativo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli appalti di servizi di architettura e ingegneria. La novità recepisce la legge n. 132/2025 e l’AI Act europeo, aprendo questioni interpretative, operative e di responsabilità professionale

Pubblicato il 12 mag 2026
Silvano Donato Lorusso

Partner e socio fondatore di BLB studio legale

AI appalti pubblici ANAC

L’ANAC (Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) ha introdotto l’obbligo dichiarativo avente ad oggetto l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle gare d’appalto. In buona sostanza, per la prima volta l’AI entra in modo formale nella documentazione standardizzata di gara. Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026 il Consiglio ha approvato in via definitiva il Bando tipo n. 2/2026, uno schema di disciplinare per le procedure aperte di affidamento dei contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria (SIA) di importo pari o superiore alle soglie europee ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fondata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Silvano Lorusso
Silvano Donato Lorusso
Partner e socio fondatore di BLB studio legale
Silvano Donato Lorusso – laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – è Partner e socio fondatore di BLB Studio Legale. Assiste imprese italiane e internazionali in operazioni di M&A, private equity e contrattualistica cross-border, con particolare focus sui mercati di Italia, Hong Kong, Cina, Lussemburgo e Stati Uniti. Vanta una solida esperienza nell’area finance, supportando banche d’affari, fondi e altri operatori nella strutturazione di operazioni complesse. È attivo nel settore del diritto delle assicurazioni, prestando regolarmente consulenza a compagnie assicurative e broker. Si occupa con continuità di innovazione e responsabilità civile legata alla progettazione, implementazione e uso di piattaforme di intelligenza artificiale, temi sui quali interviene come relatore in numerosi convegni e conferenze specialistiche. È autore di articoli e contributi per riviste giuridiche e manuali di diritto civile. È ideatore e curatore del podcast «Umanesimo Digitale. Innovare con coscienza», dedicato all’impatto etico-giuridico delle nuove tecnologie.

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