Bando ANAC, l’intelligenza artificiale entra negli appalti pubblici

L’ANAC (Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) ha introdotto l’obbligo dichiarativo avente ad oggetto l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle gare d’appalto. In buona sostanza, per la prima volta l’AI entra in modo formale nella documentazione standardizzata di gara. Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026 il Consiglio ha approvato in via definitiva il Bando tipo n. 2/2026, uno schema di disciplinare per le procedure aperte di affidamento dei contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria (SIA) di importo pari o superiore alle soglie europee ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fondata sul miglior rapporto qualità/prezzo.