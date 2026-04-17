Arriva GPT-Rosalind, accelera ricerca farmaci e biologia

OpenAI introduce GPT-Rosalind, un modello di intelligenza artificiale progettato per supportare la ricerca nelle scienze della vita. L’annuncio arriva in un momento in cui l’industria farmaceutica affronta costi elevati e tempi lunghi nello sviluppo dei farmaci. Negli Stati Uniti, secondo dati consolidati del settore, servono in media tra 10 e 15 anni per passare dalla scoperta di un target biologico all’approvazione regolatoria di un nuovo medicinale.

Il modello nasce con l’obiettivo di intervenire nelle fasi iniziali del processo, quelle che influenzano in modo determinante la qualità dell’intero percorso: selezione dei target, formulazione delle ipotesi biologiche e progettazione degli esperimenti.

Rosalind Franklin

Il modello prende il nome da Rosalind Franklin, la scienziata britannica il cui lavoro sulla diffrazione a raggi X ha contribuito a chiarire la struttura del DNA. Le sue ricerche, pubblicate negli anni Cinquanta, hanno posto le basi della biologia molecolare moderna.

Il collo di bottiglia della ricerca scientifica

La ricerca biomedica è rallentata non solo dalla complessità della biologia, ma anche dalla struttura dei flussi di lavoro. Gli scienziati devono integrare grandi quantità di informazioni: letteratura scientifica, database specializzati, dati sperimentali e modelli teorici in continua evoluzione.

Questi processi risultano spesso frammentati e difficili da scalare. La revisione della letteratura può richiedere settimane, l’analisi dei dati settimane o mesi, mentre la progettazione sperimentale dipende da una combinazione di esperienza, intuizione e verifiche successive.

In questo contesto, l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale avanzata punta a ridurre i tempi e aumentare la qualità delle decisioni, soprattutto nelle fasi preliminari della scoperta.

Come funziona GPT-Rosalind

GPT-Rosalind è una famiglia di modelli ottimizzati per flussi di lavoro scientifici. Integra capacità di ragionamento avanzato con l’uso diretto di strumenti e database, in ambiti che includono chimica, ingegneria proteica e genomica.

Secondo OpenAI, il modello è in grado di:

analizzare molecole, proteine e geni;

interpretare dati sperimentali complessi;

generare e valutare ipotesi biologiche;

pianificare esperimenti multi-fase;

utilizzare strumenti scientifici e database in modo integrato.

Le valutazioni interne indicano miglioramenti nelle attività che richiedono ragionamento su strutture molecolari, sequenze genetiche e pathway biologici, oltre che nella capacità di collegare informazioni provenienti da fonti diverse.

Dalla teoria all’uso industriale

GPT-Rosalind è disponibile in anteprima per la ricerca attraverso ChatGPT, Codex e API, ma l’accesso è limitato a organizzazioni qualificate tramite un programma controllato.

OpenAI sta collaborando con aziende e istituzioni come Amgen, Moderna e Allen Institute, oltre a gruppi come Thermo Fisher Scientific. L’obiettivo è applicare il modello a casi concreti di ricerca e sviluppo.

Sean Bruich, vicepresidente senior per intelligenza artificiale e dati di Amgen, ha sottolineato che la collaborazione consente di sperimentare nuove modalità per accelerare la produzione di farmaci, in un settore dove la precisione è determinante e gli errori hanno costi elevati.

I risultati sui benchmark scientifici

Le prestazioni del modello sono state testate su diversi benchmark pubblici e industriali.

Su BixBench, progettato per simulare problemi reali di bioinformatica e analisi dati, GPT-Rosalind ha raggiunto risultati superiori rispetto ad altri modelli con punteggi pubblicati.

Su LABBench2, che misura attività come recupero della letteratura, accesso ai database e progettazione di protocolli, il modello supera GPT-5.4 in 6 casi su 11. Il miglioramento più marcato riguarda CloningQA, un test che richiede la progettazione completa di reagenti DNA ed enzimi per il cloning molecolare.

In collaborazione con Dyno Therapeutics, GPT-Rosalind è stato valutato anche su compiti di previsione e generazione di sequenze RNA utilizzando dati non pubblicati. I risultati collocano le migliori prestazioni del modello sopra il 95° percentile degli esperti umani nella previsione e intorno all’84° percentile nella generazione di sequenze.

L’integrazione con strumenti scientifici

Un elemento centrale del progetto è il plugin per le scienze della vita sviluppato per Codex. Il pacchetto consente di collegare il modello a oltre 50 database e strumenti scientifici pubblici.

Le funzionalità coprono diversi ambiti:

genetica umana e genomica funzionale;

struttura proteica e biochimica;

evidenze cliniche;

analisi della letteratura;

accesso a dataset pubblici.

Il plugin agisce come livello di orchestrazione, facilitando la gestione di domande complesse e multi-passo. Permette, ad esempio, di passare dalla ricerca di una proteina alla sua analisi strutturale, fino alla progettazione di un esperimento.

Impatti economici per il settore farmaceutico

L’introduzione di strumenti come GPT-Rosalind si inserisce in un contesto in cui i costi della ricerca farmaceutica sono in crescita. Secondo studi pubblicati negli ultimi anni da istituti come il Tufts Center for the Study of Drug Development, lo sviluppo di un nuovo farmaco può superare i 2 miliardi di dollari considerando fallimenti e costi indiretti.

Ridurre i tempi nelle fasi iniziali può avere effetti cumulativi:

meno esperimenti falliti;

selezione più accurata dei target;

maggiore probabilità di successo nelle fasi cliniche;

riduzione del time-to-market.

Per le aziende, questo si traduce in vantaggi competitivi e potenziali risparmi significativi.

Accesso controllato e sicurezza

OpenAI ha scelto un modello di distribuzione basato su accesso controllato. Le organizzazioni devono soddisfare requisiti legati a tre criteri:

uso con benefici pubblici;

sistemi di governance e conformità;

gestione sicura degli accessi.

Il sistema è progettato per prevenire usi impropri, in particolare in ambiti sensibili come la biologia. Il modello è stato sviluppato con standard di sicurezza di livello enterprise, con controlli su accesso e utilizzo.

Per richiedere l’accesso a GPT-Rosalind

Le prospettive future

GPT-Rosalind rappresenta il primo passo di una serie di modelli dedicati alle scienze della vita. OpenAI prevede di migliorare ulteriormente le capacità di ragionamento biologico e di estendere il supporto a flussi di lavoro sempre più complessi.

Tra le collaborazioni in corso c’è quella con il Los Alamos National Laboratory, dove si stanno esplorando applicazioni nella progettazione di proteine e catalizzatori assistita da intelligenza artificiale.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la distanza tra domanda scientifica e risultati concreti, passando più rapidamente dall’analisi dei dati alla scoperta di nuovi trattamenti.

Una trasformazione graduale ma strutturale

L’introduzione di modelli specializzati come GPT-Rosalind segna un passaggio nella digitalizzazione della ricerca scientifica. L’intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro degli scienziati, ma ne modifica gli strumenti e i tempi.

Il valore economico dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di integrare questi sistemi nei processi esistenti, superando resistenze culturali e limiti infrastrutturali. Le prime applicazioni indicano un miglioramento nelle fasi di analisi e progettazione, ma l’impatto complessivo sarà misurabile nel medio periodo, quando i risultati arriveranno fino allo sviluppo clinico.

Il settore farmaceutico osserva con attenzione. Se i benefici promessi si tradurranno in farmaci sviluppati più rapidamente e con tassi di successo più elevati, l’effetto potrebbe estendersi a tutta la filiera della salute, dalla ricerca di base alla produzione industriale.

