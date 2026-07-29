Apple vale 5mila mld mentre crollano i titoli AI: che sta succedendo

Per quasi tre anni, il mercato ha premiato qualsiasi azienda potesse dimostrare un legame con l’intelligenza artificiale. Produttori di chip, memorie, apparati di rete, data center e sistemi di raffreddamento sono diventati i fornitori della nuova corsa all’oro. Al contrario, Apple è stata spesso considerata la grande ritardataria della Silicon Valley, penalizzata per non avere un modello di frontiera paragonabile a quelli di OpenAI, Google o Anthropic e per i ritardi nello sviluppo della nuova Siri.

Ora la situazione sembra essersi capovolta.

Apple ha superato per la prima volta, durante gli scambi, i 5mila miliardi di dollari di capitalizzazione, diventando la seconda società della storia dopo Nvidia a raggiungere questa soglia. Ha infatti superato Nvidia, regina dell’AI (ovvero principale beneficiaria economia) e già questo dice molto del clima.

Stamattina il valore Apple risultava nuovamente intorno ai 5.008 miliardi di dollari, contro circa 4.805 miliardi di Nvidia. Apple è quindi tornata a essere la società più preziosa al mondo.

La ragione non è soltanto la solidità delle vendite di iPhone e dei servizi. Apple sta diventando una sorta di bene rifugio all’interno dello stesso settore tecnologico, proprio perché non ha partecipato con la stessa intensità alla corsa alla costruzione di gigantesche infrastrutture per l’AI.

Il crollo in borsa dei titoli legati ai chip (AI)

Il rialzo di Apple si inserisce infatti in un nuovo e violento arretramento dei titoli più esposti alla spesa per l’intelligenza artificiale.

Il 28 luglio il Nasdaq 100 è sceso fino all’1,8%, entrando temporaneamente in territorio di correzione, cioè oltre il 10% sotto il massimo raggiunto a giugno, ma comunque in crescita del 18 per cento su gennaio. Ha poi recuperato parte delle perdite, chiudendo la seduta in calo dell’1%.

A guidare la discesa sono stati soprattutto i produttori di memorie e semiconduttori. Sandisk ha perso più del 14% in una sola seduta, dopo l’11% del giorno precedente, dimezzando il proprio valore nel corso di luglio. Micron è scesa dell’8,9%, AMD dell’8,1% e Western Digital del 6,9%.

In Europa ASML, il principale produttore mondiale di macchinari per la fabbricazione dei chip, ha perso terreno, mentre in Asia il Kospi sudcoreano è arrivato a cedere più del 10%, facendo scattare una temporanea sospensione degli scambi.

Il paradosso è che molte di queste società rimangono ampiamente in rialzo dall’inizio dell’anno. La correzione non nasce quindi dal venir meno della domanda corrente, ma dal dubbio che le aspettative incorporate nei prezzi siano diventate eccessive.

Gli investitori cominciano a interrogarsi sulla futura sovraccapacità produttiva, dopo che Samsung e SK Hynix hanno annunciato nuovi stabilimenti destinati a raddoppiare in cinque anni la capacità produttiva di memorie Dram. A questo si aggiunge l’avanzata dei modelli cinesi, capaci di avvicinarsi alle prestazioni dei sistemi statunitensi con costi di sviluppo e utilizzo inferiori.

Se modelli più efficienti richiederanno meno capacità di calcolo per ottenere gli stessi risultati, una parte delle infrastrutture oggi in costruzione potrebbe generare rendimenti inferiori alle attese.

Il caso Alphabet: l’AI cresce, ma brucia cassa e perde in borsa

Il segnale più importante è arrivato dai risultati di Alphabet. I numeri operativi del secondo trimestre sono stati molto forti: ricavi per 119,8 miliardi di dollari, in crescita del 24%, e fatturato di Google Cloud aumentato dell’82%, fino a 24,8 miliardi.

Eppure il mercato ha punito il titolo.

A preoccupare sono stati soprattutto i 44,9 miliardi di dollari di investimenti sostenuti in un solo trimestre, destinati in larga parte ai server, ai data center e alle reti necessarie per l’AI. Poiché il flusso di cassa operativo si è fermato a 39,1 miliardi, il free cash flow è diventato negativo per 5,9 miliardi di dollari. Alphabet ha inoltre alzato la previsione di spesa in conto capitale per il 2026 a una cifra compresa tra 195 e 205 miliardi.

La società ha anche raccolto 49,6 miliardi di dollari attraverso nuove azioni ordinarie e strumenti convertibili, dichiarando che le risorse saranno utilizzate anche per aumentare la capacità delle infrastrutture AI e di calcolo.

Il problema, dunque, non è la mancanza di domanda. Google Cloud cresce a ritmi eccezionali e Alphabet sostiene di operare ancora in condizioni di capacità insufficiente. Il problema è il rapporto tra domanda, investimenti e generazione di cassa.

Per la prima volta il mercato sembra domandare non soltanto quanta AI un’azienda riesca a vendere, ma quanto capitale debba immobilizzare per produrla.

I ricavi dell’AI crescono, ma non abbastanza da giustificare la spesa

Il mercato dell’intelligenza artificiale sta producendo ricavi reali, ma la monetizzazione resta ancora molto distante dalla dimensione degli investimenti infrastrutturali. Exponential View, ricostruendo dal basso i ricavi di oltre mille aziende ed eliminando le duplicazioni tra fornitori, stima che l’ecosistema globale dell’AI generativa abbia superato i 175 miliardi di dollari di ricavi annualizzati.

Il problema è che l’adozione, pur crescendo rapidamente, rimane spesso superficiale. Secondo la Business Trends and Outlook Survey dello US Census Bureau, tra dicembre 2025 e maggio 2026 la quota di imprese statunitensi che utilizzava l’AI è oscillata tra il 17% e il 20%, senza aumenti statisticamente significativi in molti settori. Nell’area euro, la Survey on the Access to Finance of Enterprises della Banca centrale europea rileva che il 73% delle aziende utilizza almeno qualche strumento di AI, ma soltanto il 7% dichiara un impiego significativo; il 33% ne fa un uso molto sporadico e il 31% moderato.

Anche l’intensità operativa rimane limitata. L’indagine BOP-F della Bundesbank mostra che il 51% delle imprese tedesche che utilizzano o intendono utilizzare l’AI generativa prevede di applicarla, nel 2026, a non più del 5% delle ore lavorate. I dati delle transazioni raccolti da Ramp su oltre 70mila aziende statunitensi confermano inoltre una forte polarizzazione: l’1% delle imprese più avanzate spende circa 7.449 dollari al mese per dipendente, mentre la spesa mediana è appena 11,38 dollari.

Il rischio, quindi, non è che l’AI non generi domanda, ma che una parte della capacità di calcolo venga utilizzata per offrire servizi gratuiti, abbassare i prezzi e sottrarre utenti ai concorrenti, senza ampliare abbastanza velocemente il mercato pagante. Un working paper della Bank for International Settlements, firmato da Phurichai Rungcharoenkitkul, stima che la competizione tra operatori possa produrre investimenti superiori di circa il 50% rispetto al livello economicamente efficiente e conclude che il boom potrà reggere soltanto se l’AI determinerà forti aumenti di produttività.

Finché le imprese non integreranno l’intelligenza artificiale nei processi essenziali, nei dati e nell’organizzazione del lavoro, la crescita dei ricavi potrebbe dunque restare troppo lenta per remunerare l’enorme capitale impiegato.

Apple non è fuori dall’AI

Dire che Apple non abbia investito nell’intelligenza artificiale sarebbe comunque sbagliato.

Nei primi sei mesi dell’esercizio 2026 la società ha speso 22,3 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, il 33% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La differenza è che Apple non ha trasformato questa crescita in una corsa indiscriminata alla costruzione di data center.

Nello stesso semestre i pagamenti per immobili, impianti e macchinari si sono fermati a 4,3 miliardi di dollari. Alphabet, per confronto, ha investito 44,9 miliardi in un solo trimestre. Apple ha inoltre generato 82,6 miliardi di flusso di cassa operativo e utilizzato quasi 37 miliardi per riacquistare le proprie azioni.

Apple sta quindi seguendo una strategia diversa. Una parte dell’elaborazione viene eseguita direttamente sui dispositivi, attraverso modelli ottimizzati per Apple Silicon. Le richieste più complesse possono essere trasferite alla sua infrastruttura Private Cloud Compute, senza però replicare su scala comparabile la capacità di calcolo costruita dagli hyperscaler.

La nuova Siri AI, presentata a giugno, utilizza modelli eseguiti sul dispositivo e sui server Apple e dovrebbe essere distribuita in versione beta nel corso del 2026. L’azienda punta sull’integrazione con le applicazioni, sul contesto personale e sulla capacità di eseguire azioni all’interno del sistema operativo, anziché competere soltanto sulla dimensione del modello.

È quindi più corretto dire che Apple ha evitato di trasformarsi in un hyperscaler, non che abbia rinunciato all’AI.

Dall’AI premium al premio per la disciplina finanziaria

Il cambio di orientamento della Borsa può essere sintetizzato così: fino a pochi mesi fa gli investitori attribuivano un premio alle aziende che annunciavano maggiori investimenti nell’AI. Oggi cominciano ad attribuire un premio alle aziende che riescono a introdurla senza compromettere flussi di cassa, margini e remunerazione degli azionisti.

Apple beneficia della sua posizione particolare. Non deve vendere capacità di calcolo alle imprese né addestrare continuamente il modello più potente del mercato. Possiede invece più di due miliardi di dispositivi attivi, il sistema operativo, i chip, la distribuzione delle applicazioni, i servizi e il rapporto diretto con il consumatore.

Può dunque acquistare, integrare o sostituire una parte della tecnologia sottostante, mantenendo il controllo sull’esperienza finale. Questa flessibilità ha oggi un valore finanziario che il mercato, durante la prima fase dell’entusiasmo per l’AI generativa, aveva sottovalutato.

Il mercato non sta bocciando l’intelligenza artificiale

La correzione non dimostra che la domanda di AI stia diminuendo o che gli investimenti siano destinati a fallire. I risultati di Google Cloud indicano esattamente il contrario. Anche numerosi analisti considerano la discesa dei titoli un’occasione di acquisto, proprio perché la domanda di capacità computazionale rimane molto forte.

Il mercato sta però passando dalla fase della promessa a quella della verifica.

Non basta più dichiarare che ogni nuovo data center sarà utilizzato. Occorre dimostrare che i ricavi generati dai servizi AI saranno sufficienti a remunerare server, chip, energia, reti, immobili, debito e capitale raccolto dagli azionisti.

A essere messo in discussione non è quindi il valore industriale dell’intelligenza artificiale, ma l’idea che qualunque quantità di capitale investita possa produrre automaticamente rendimenti adeguati.

AI e borsa, la lezione per le imprese

Il caso Apple offre anche un’indicazione alle aziende che stanno costruendo la propria strategia AI.

Adottare l’intelligenza artificiale non significa necessariamente possedere ogni componente della filiera. Le imprese devono decidere quali capacità siano strategiche e debbano rimanere sotto il proprio controllo, quali possano essere acquistate come servizio e quali debbano essere distribuite tra più fornitori.

Diventano quindi centrali il costo per singola operazione, il consumo di token, la scelta dei modelli, la possibilità di spostare i carichi di lavoro e il rapporto tra valore generato e capacità computazionale utilizzata.

La nuova fase dell’AI potrebbe premiare meno la scala assoluta e più la capacità di orchestrare tecnologie diverse con disciplina finanziaria. Apple, da simbolo del ritardo, è diventata improvvisamente il simbolo di questa prudenza.

Resta da vedere se il vantaggio durerà. La valutazione di Apple incorpora aspettative molto elevate e la società dovrà dimostrare che la nuova Siri e Apple Intelligence possono recuperare il terreno tecnologico perduto. I risultati trimestrali, in programma il 30 luglio, offriranno una prima verifica.

Per il momento, però, la Borsa ci dice una cosa da tenere a mente anche in azienda: nell’AI non viene più premiato chi spende di più, ma chi riesce a ottenere di più spendendo meno.