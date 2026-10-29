Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

scenari

Anthropic porta Claude nei laboratori farmaceutici

Indirizzo copiato

Il modello collaborerà allo sviluppo di nuovi farmaci con sei partner, da Bristol Myers Squibb a Enveda. I primi test indicano progressi nella progettazione di anticorpi, nella ricerca oncologica e nei documenti regolatori. Ma le prove sono soprattutto precliniche: per misurare l’impatto economico serviranno studi sui pazienti e dati verificabili

Pubblicato il 29 ott 2026
AI farmaci Claude Anthropic
Aggiungi tra i preferiti su Google

Anthropic ha annunciato i primi risultati di sei collaborazioni per utilizzare Claude nello sviluppo dei farmaci. I partner comprendono Bristol Myers Squibb, BigHat Biosciences, Divergence Labs, Enveda, Generate Biomedicines e The Column Group. Alcune sperimentazioni hanno ridotto sensibilmente i tempi di lavoro; altre hanno individuato molecole promettenti. Si tratta però, in larga parte, di risultati preclinici, non di medicinali approvati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Claude Tag

  • analisi

    Anthropic ridisegna Claude attorno ai mestieri e al lavoro d’ufficio

    16 Set 2026

    di Paolo Dalprato

    Condividi
  • controlli export AI Anthropic

  • scenari

    Anthropic: storia, tecnologia e strategia dell'azienda che ha detto no al Pentagono

    04 Mar 2026

    di Paolo Dalprato

    Condividi
  • Claude Sonnet 5 Science

  • modelli ai

    Anthropic: arrivano Claude Sonnet 5 e Claude Science

    01 Lug 2026

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x