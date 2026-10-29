Anthropic ha annunciato i primi risultati di sei collaborazioni per utilizzare Claude nello sviluppo dei farmaci. I partner comprendono Bristol Myers Squibb, BigHat Biosciences, Divergence Labs, Enveda, Generate Biomedicines e The Column Group. Alcune sperimentazioni hanno ridotto sensibilmente i tempi di lavoro; altre hanno individuato molecole promettenti. Si tratta però, in larga parte, di risultati preclinici, non di medicinali approvati.
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Anthropic porta Claude nei laboratori farmaceutici
Il modello collaborerà allo sviluppo di nuovi farmaci con sei partner, da Bristol Myers Squibb a Enveda. I primi test indicano progressi nella progettazione di anticorpi, nella ricerca oncologica e nei documenti regolatori. Ma le prove sono soprattutto precliniche: per misurare l’impatto economico serviranno studi sui pazienti e dati verificabili
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