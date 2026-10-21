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AI, l’appello dei vescovi Ue: otto principi per orientare le politiche europee

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La Commissione degli episcopati dell’Unione europea chiede che l’intelligenza artificiale rispetti dignità umana, diritti e bene comune. Dopo l’assemblea di Bruxelles, i vescovi indicano i principi per le politiche della Ue, richiamando l’enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV e la necessità di un governo responsabile della tecnologia

Pubblicato il 21 ott 2026
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La Commissione degli episcopati dell’Unione europea chiede che l’intelligenza artificiale rispetti dignità umana, diritti e bene comune. Dopo l’assemblea di Bruxelles, i vescovi indicano otto principi per orientare le politiche europee, richiamando l’enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV e la necessità di un governo responsabile della tecnologia.

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Alessandra Castelli

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