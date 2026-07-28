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AI e lavoro: per un dipendente su 4 rende più efficienti

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Secondo la ricerca ‘HR & Payroll Pulse’ condotta da SD Worx, il 72% dei lavoratori italiani che usano regolarmente l’AI ritiene di essere diventato più efficiente. Ma gli italiani sono più preoccupati della media Ue per l’impatto dell’AI sul mondo del lavoro. Gli impatti dei nuovi requisiti dell’AI Act in arrivo il 2 agosto

Pubblicato il 28 lug 2026
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Stefano Casini

giornalista

occupazione programmatori AI
Foto: Shutterstock

L’intelligenza artificiale aiuta a lavorare meglio e rende più efficienti. È quello che afferma il 72% dei dipendenti italiani che la utilizza regolarmente, ossia più di un dipendente italiano su quattro (27%).

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