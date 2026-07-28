L’intelligenza artificiale aiuta a lavorare meglio e rende più efficienti. È quello che afferma il 72% dei dipendenti italiani che la utilizza regolarmente, ossia più di un dipendente italiano su quattro (27%).
ricerca SD worx
AI e lavoro: per un dipendente su 4 rende più efficienti
Secondo la ricerca ‘HR & Payroll Pulse’ condotta da SD Worx, il 72% dei lavoratori italiani che usano regolarmente l’AI ritiene di essere diventato più efficiente. Ma gli italiani sono più preoccupati della media Ue per l’impatto dell’AI sul mondo del lavoro. Gli impatti dei nuovi requisiti dell’AI Act in arrivo il 2 agosto
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