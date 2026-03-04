OpenAI GPT-5.3 Instant: conversazioni più fluide e meno avvertenze superflue

OpenAI annuncia il rilascio di GPT-5.3 Instant, aggiornamento del modello più utilizzato di ChatGPT. L’obiettivo è migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti, intervenendo su tono, pertinenza e fluidità delle risposte.

Con GPT-5.3 Instant, OpenAI punta a rendere le conversazioni più scorrevoli e contestualizzate, riducendo formulazioni eccessivamente assertive, avvertenze inutili e vicoli ciechi che possono interrompere il dialogo.

Il modello integra in modo più diretto il feedback ricevuto dagli utenti, concentrandosi su aspetti che spesso non emergono nei benchmark tecnici, ma incidono fortemente sulla percezione di utilità.

Meno rifiuti e avvertenze superflue

Uno degli interventi principali riguarda la gestione dei rifiuti. Secondo OpenAI, la versione precedente, GPT-5.2 Instant, tendeva talvolta a rifiutare domande a cui avrebbe potuto rispondere in modo sicuro o a introdurre preamboli eccessivamente prudenti, soprattutto su temi sensibili.

GPT-5.3 Instant riduce in modo significativo i rifiuti non necessari e attenua il tono moralistico o difensivo. Quando è appropriato fornire una risposta, il modello ora risponde in modo diretto e focalizzato, eliminando avvertenze superflue e offrendo contenuti più pertinenti.

Risposte web più sintetiche e contestualizzate

OpenAI ha migliorato anche l’uso delle informazioni provenienti dal web. GPT-5.3 Instant bilancia in maniera più efficace le fonti online con le proprie conoscenze interne e capacità di ragionamento.

Invece di limitarsi a riassumere risultati di ricerca o proporre lunghi elenchi di link, il modello privilegia la sintesi e il contesto, mettendo in evidenza le informazioni chiave fin dalle prime righe. L’obiettivo è offrire risposte immediatamente utili, senza sacrificare velocità o naturalezza.

Uno stile conversazionale più fluido

Il nuovo aggiornamento interviene anche sullo stile. GPT-5.2 Instant poteva apparire talvolta invadente o formulare supposizioni non giustificate sulle intenzioni dell’utente. GPT-5.3 Instant adotta ora un tono più naturale e mirato, riducendo proclami e frasi enfatiche non necessarie.

OpenAI sta inoltre lavorando per rendere la personalità di ChatGPT più coerente tra versioni e aggiornamenti, così che i miglioramenti siano percepiti come un’evoluzione continua, mantenendo un’esperienza stabile e familiare. Gli utenti possono comunque regolare il tono delle risposte dalle impostazioni.

Maggiore accuratezza e meno allucinazioni

Un altro ambito chiave riguarda l’affidabilità. GPT-5.3 Instant fornisce risposte più accurate dal punto di vista fattuale rispetto ai modelli precedenti, riducendo le cosiddette “allucinazioni”.

Secondo le valutazioni interne di OpenAI, nei settori ad alto impatto – come medicina, diritto e finanza – il nuovo modello riduce il tasso di allucinazioni del 26,8% quando utilizza il web e del 19,7% quando si basa sulle sole conoscenze interne. In una seconda valutazione, basata su conversazioni segnalate dagli utenti come contenenti errori, la riduzione è del 22,5% con accesso al web e del 9,6% senza.

Scrittura più ricca e versatile

GPT-5.3 Instant si propone anche come partner di scrittura più efficace. OpenAI sottolinea una maggiore capacità di produrre testi coinvolgenti, immaginativi e coerenti, sia in ambito narrativo sia in contesti più pratici.

Il modello riesce a passare con maggiore fluidità da compiti operativi a scrittura espressiva, mantenendo chiarezza e coerenza, e offrendo maggiore varietà e sfumature stilistiche.

Limiti ancora presenti

Nonostante i progressi, OpenAI riconosce che restano aree di miglioramento. In alcune lingue diverse dall’inglese, come giapponese e coreano, lo stile può risultare ancora rigido o eccessivamente letterale.

Anche il tono, sebbene più naturale rispetto alla versione precedente, continua a essere oggetto di monitoraggio e perfezionamento, con l’intenzione di ampliare le opzioni di personalizzazione.

Disponibilità e roadmap

GPT-5.3 Instant è disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT e per gli sviluppatori tramite API con il nome “gpt-5.3-chat-latest”. Gli aggiornamenti alle versioni Thinking e Pro sono previsti a breve.

GPT-5.2 Instant resterà accessibile per tre mesi agli utenti a pagamento nella sezione Modelli legacy e sarà ritirato il 3 giugno 2026.

OpenAI afferma di aver condotto un addestramento completo sulla sicurezza e valutazioni approfondite, i cui dettagli sono riportati nella scheda di sistema del modello.