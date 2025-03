Meta AI, roll-out in 41 paesi europei. Gratis tramite app di messaggistica

Meta AI ha iniziato a essere progressivamente rilasciata in 41 Paesi d’Europa, compresi tutti quelli dell’Unione Europea, oltre a 21 territori d’Oltremare. Si tratta della più ampia espansione globale mai realizzata per questa tecnologia. Il debutto ha inizio con una funzione di chat intelligente disponibile in sei lingue europee, segnando un primo passo verso un’intelligenza artificiale più accessibile e intuitiva per gli utenti del continente. Già adottata da oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese, Meta AI continua a confermarsi come un assistente di riferimento a livello globale.

Meta AI, accesso tramite le app più utilizzate

Meta AI viene resa disponibile gratuitamente, in Europa, sulle app di messaggistica più popolari della compagnia: WhatsApp, Messenger e Instagram. Gli utenti potranno facilmente accedere all’assistente cercando l’icona con il cerchio blu all’interno delle rispettive piattaforme. L’introduzione dell’assistente mira a semplificare le interazioni quotidiane, fornendo risposte rapide, suggerimenti e supporto in tempo reale su una vasta gamma di argomenti.

Secondo Meta, l’accessibilità e l’integrazione con strumenti già familiari renderanno l’adozione di questa tecnologia ancora più naturale.

Meta AI nelle chat di gruppo

Una delle funzionalità più attese è la possibilità di utilizzare Meta AI direttamente nelle chat di gruppo. Inizialmente disponibile su WhatsApp e successivamente su Messenger e Instagram, questa funzione permetterà agli utenti di coinvolgere l’assistente nelle discussioni digitando “@MetaAI” seguito da una domanda o un comando. Dall’organizzazione di un viaggio alla ricerca di idee per la cena, fino alla risoluzione di piccoli dibattiti in tempo reale, Meta AI si propone come un valido supporto per arricchire le conversazioni di gruppo.

Contenuti e ricerche a portata di mano

Con Meta AI, gli utenti non dovranno più passare da una scheda all’altra per trovare informazioni: l’assistente offrirà suggerimenti mirati su contenuti pertinenti, dai post degli amici ai video di tendenza. Ad esempio, se si sta pianificando una vacanza in Canada, basterà digitare “Mostra contenuti su Vancouver Island” per ottenere ispirazione direttamente dalle piattaforme di Meta. Inoltre, Meta AI consentirà l’accesso a informazioni dal web, offrendo un unico punto di riferimento per ricerche più approfondite e contestualizzate.

Un futuro sempre più smart

Meta ha dichiarato di voler continuare a investire nello sviluppo della sua intelligenza artificiale, ampliando progressivamente le funzionalità disponibili anche in Europa. Negli Stati Uniti, l’azienda ha già introdotto opzioni avanzate come la personalizzazione delle risposte, la memoria contestuale e strumenti creativi come AI Studio. L’obiettivo a lungo termine è quello di rendere Meta AI uno strumento sempre più utile e integrato nelle esperienze digitali degli utenti di tutto il mondo.