Google rinnova la ricerca: arriva l’AI Mode per esplorare e acquistare con le immagini

AI Mode in Search trasforma la ricerca online in un’esperienza visiva e conversazionale. L’utente può descrivere a parole o con immagini ciò che ha in mente e ottenere risultati visuali pertinenti, anche nello shopping. Basata su multimodalità e intelligenza artificiale avanzata, questa funzione promette di ridefinire il commercio digitale. Disponibile solo negli Usa

Pubblicato il 1 ott 2025
Google ha annunciato un aggiornamento sostanziale al suo motore di ricerca con l’introduzione di un AI Mode che permette di esplorare in maniera visiva e interattiva. L’aggiornamento è disponibile, al momento, solo negli Usa.

Alessandra Castelli

