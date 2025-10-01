Google rinnova la ricerca: arriva l’AI Mode per esplorare e acquistare con le immagini

ai generativa

AI Mode in Search trasforma la ricerca online in un’esperienza visiva e conversazionale. L’utente può descrivere a parole o con immagini ciò che ha in mente e ottenere risultati visuali pertinenti, anche nello shopping. Basata su multimodalità e intelligenza artificiale avanzata, questa funzione promette di ridefinire il commercio digitale. Disponibile solo negli Usa