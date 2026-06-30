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AI enterprise, perché Context Engineering e MCP cambiano tutto

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Con la progressiva commoditizzazione dei modelli AI, il successo dei progetti dipende dalla qualità del contesto e dall’integrazione con i sistemi aziendali. Context Engineering e MCP introducono un nuovo paradigma per realizzare agenti AI affidabili, governabili e realmente pronti per l’impresa

Pubblicato il 30 giu 2026
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Enrico Bertino

Chief Ai Officer di Indigo.ai

Context Engineering MCP
Foto Shutterstock AI4Business

Un recente report del MIT riporta che il 95% dei progetti AI non raggiunge mai la messa in produzione. Si tratta di un dato critico, che evidenzia come, oggi, il valore competitivo dell’AI non dipenda più dalla sola potenza dei modelli.

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Enrico Bertino
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