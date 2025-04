AI e strategia predittiva. Board: “È tempo di spingere sulla pianificazione intelligente”

In un’economia globale sempre più incerta e mutevole, per ottenere risultati migliori ed evolvere più rapidamente le aziende sono chiamate a trasformare il modo in cui disegnano le loro strategie e guardano alla pianificazione finanziaria e operativa. L’intelligenza artificiale si sta rivelando uno strumento fondamentale per affrontare questa sfida, abilitando processi decisionali più agili, intelligenti e predittivi, consentendo di intercettare pattern, analizzare grandi quantità di dati complessi e suggerire scenari strategici in tempo reale.