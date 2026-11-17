Negli uffici delle aziende italiane l’intelligenza artificiale generativa è probabilmente già ovunque, anche dove nessuno l’ha autorizzata… È plausibile pensare che un responsabile di team integri in un assistente AI i log di accesso e i tempi di lavoro dei propri collaboratori per farsi segnalare anomalie o cali di produttività, attivando di fatto una forma di controllo a distanza senza essersi mai chiesto se servisse un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
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AI e lavoro: la governance che serve alle aziende
L’adozione di strumenti di AI generativa in azienda corre più veloce delle policy interne che dovrebbero governarla. Tra contratti da aggiornare, “shadow AI” da intercettare e una formazione che non può restare solo formale, il quadro normativo italiano, completato dai decreti attuativi dell’AI Act, offre alle imprese una mappa entro cui muoversi
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