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Blackout Microsoft 365, colpiti anche gli agenti AI di ChatGPT e Claude

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Il guasto globale del 12 novembre ha coinvolto Exchange, Copilot e Microsoft Graph e interrotto i collegamenti di ChatGPT e Claude con posta e calendari aziendali. La crisi espone la dipendenza degli agenti AI dalle infrastrutture cloud e impone nuove misure di continuità operativa

Pubblicato il 13 nov 2026
Alessandro Longo

Direttore AI4business.it e Agenda Digitale

microsoft down AI
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Il blackout di Microsoft 365 del 12 novembre 2026 ha colpito anche gli strumenti di intelligenza artificiale usati per lavorare su posta, calendari e documenti. Copilot, i connettori Microsoft 365 di ChatGPT e quelli di Claude hanno registrato problemi mentre Microsoft cercava di ripristinare i servizi. Il caso mostra quanto un assistente AI possa restare disponibile come modello, ma perdere le funzioni aziendali quando viene meno l’accesso ai dati e alle applicazioni.

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Alessandro Longo
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