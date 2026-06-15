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Agenti AI, ora assistono i consulenti del risparmio e gestiscono i biglietti dei treni

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Dall’Agentforce World Tour di Salesforce a Milano emergono i primi casi di successo degli agenti AI nelle imprese italiane: UniCredit punta alla ‘banca agentica’ e coinvolge 16mila consulenti finanziari, con dati in real-time. Trenitalia innova anche il B2B, con la ‘valigetta digitale’ e agenti AI per la lead generation

Pubblicato il 15 giu 2026
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Stefano Casini

giornalista

trenitalia

In molte aziende, il passaggio critico dalla fase pilota all’adozione su larga scala dell’AI spesso è frenato da una sorta di ‘divario agentico’: molte realtà sono ancora bloccate da dati incompleti e da una governance inadeguata, ostacoli che impediscono di scalare le nuove soluzioni di AI.

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