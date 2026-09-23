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Skynet Technology, come una software company integra l’AI nei propri processi

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L’azienda hi-tech, partecipata dal Fondo Italiano d’Investimento, ha sviluppato un percorso di integrazione dell’AI all’interno delle proprie attività. Non solo per aumentare l’efficienza operativa, ma anche per ripensare processi, organizzazione e ruolo delle persone. Come spiega ad AI4Business l’amministratore delegato, Massimiliano Molese

Pubblicato il 23 set 2026
Stefano Casini

giornalista

AI
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Nuove soluzioni di intelligenza artificiale sviluppate in azienda non solo per aumentare l’efficienza operativa, ma anche per ripensare processi, organizzazione e ruolo delle persone.

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