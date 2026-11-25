L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni è spesso accompagnata dalla convinzione automatica che la soluzione migliore coincida con la tecnologia più avanzata e costosa sul mercato. Eppure, la pratica quotidiana all’interno delle imprese mostra uno scenario molto diverso, in cui investimenti ingenti rischiano di generare frustrazione e risultati inferiori alle aspettative. A fare chiarezza su questo paradosso è Melissa Ramey, director of AI Transformation, Data Insights e User Experience presso Salesforce, nel corso di un’intervista rilasciata a Yolandi per il podcast The AI in Business di Emerge.

Il valore non risiede nella potenza di calcolo, ma nell’uso

Nel dibattito tecnologico contemporaneo si tende a classificare i sistemi di intelligenza artificiale secondo una gerarchia lineare di qualità, dando per scontato che un sistema superiore produca sempre un risultato migliore. Secondo Ramey, questa impostazione sposta l’attenzione dal vero fattore determinante: la corrispondenza tra lo strumento selezionato e l’obiettivo specifico dell’utente.

«Non è il modello a modificare il valore: è il modo in cui si utilizza il modello a cambiarne il valore», spiega Ramey durante il dialogo con la conduttrice Yolandi. Per chiarire il concetto, la dirigente ricorre al paragone con un violino Stradivari: chiunque può imbracciarlo, ma senza la preparazione tecnica adeguata è impossibile trarne il suono per cui è stato costruito.

Allo stesso modo, ogni soluzione disponibile sul mercato, dalla più economica alla più onerosa, possiede una propria validità intrinseca, a patto che chi la adopera comprenda il funzionamento dei modelli AI e padroneggi le tecniche di istruzione necessarie per sfruttarne il potenziale.

Il paradosso dell’overthinking nei compiti semplici

Acquistare capacità computazionale in eccesso rispetto alle reali necessità operative non comporta soltanto uno spreco economico, ma può degradare la qualità stessa del lavoro svolto. Ramey sottolinea come diverse ricerche dimostrino che i sistemi più avanzati e costosi risultino spesso più lenti, eccessivamente prolissi e inclini a complicare compiti elementari, un fenomeno definito overthinking.

Quando un professionista chiede una semplice frase o la revisione rapida di un’email a un sistema progettato per il ragionamento avanzato, il risultato è spesso un testo lungo sei paragrafi che richiede il triplo del tempo di elaborazione.

Strumenti agentici e soluzioni leggere a confronto

L’inefficienza emerge con ancora maggiore evidenza quando si confrontano strumenti agentici complessi, come Cursor o Claude Code, con sistemi più leggeri destinati ad attività quotidiane. I modelli costosi impiegati su mansioni elementari possono rivelarsi persino meno precisi rispetto a soluzioni più snelle progettate appositamente per quel livello di complessità. Per illustrare questo disallineamento, Ramey propone l’immagine del trasporto di legname da un negozio di bricolage: utilizzare una Ferrari invece di un camioncino a cassone comporta un consumo elevato di carburante per poi scoprire che il bagagliaio non può contenere il materiale acquistato.

Sul piano strettamente quantitativo, i dati citati nel corso dell’intervista indicano che è possibile mantenere il 95% della qualità dei modelli di frontiera instradando dall’80 all’85% delle richieste verso modelli AI più economici.

La psicologia dell’errore e lo scarico della responsabilità

Se i dati tecnici dimostrano l’efficacia di un approccio calibrato, resta da comprendere perché molti professionisti e dirigenti continuino a preferire sistematicamente le opzioni più potenti. Yolandi interroga la sua ospite sulle radici psicologiche di questa tendenza, ipotizzando il timore di perdere opportunità competitive. La risposta di Ramey individua invece un meccanismo comportamentale preciso, definito accountability offloading, ovvero lo scarico della responsabilità.

I rischi dell’accountability offloading nelle organizzazioni

«L’AI produce un grande volume molto rapidamente con molta rifinitura estetica. Io do una rapida occhiata, sembra valido, e poi lo pubblico direttamente», osserva Ramey descrivendo una dinamica ormai diffusa nelle grandi società di consulenza, nelle amministrazioni pubbliche, negli studi legali e nel settore medico. L’aspetto curato del testo generato induce l’utente a presumere che il contenuto sia pronto per essere consegnato a clienti o cittadini senza verifiche approfondite. Le conseguenze di questa delega acritica sono già tangibili: durante la conversazione vengono richiamati i casi di un governo costretto a pagare milioni di dollari e di una grande società di consulenza in cui circa il 95% delle citazioni generate si è rivelato fraudolento.

In questa dinamica, la ricerca del sistema più costoso nasce dall’illusione che una maggiore potenza di calcolo possa compensare l’assenza di supervisione umana.

La competenza nel prompting come fattore critico

Un ulteriore elemento di attrito riguarda il modo in cui gli utenti interagiscono con l’interfaccia linguistica. Poiché i modelli AI utilizzano il linguaggio naturale, si tende a sottovalutare la complessità tecnica della formulazione delle richieste. Ramey racconta la propria esperienza quotidiana per spiegare come un’interazione mal gestita porti a incolpare erroneamente la tecnologia: quando si avvia un lavoro complesso con un prompt dettagliato su un sistema avanzato e poi si iniziano a chiedere piccole correzioni frammentate, la qualità delle risposte cala progressivamente.

Un prompt destinato al ragionamento multi-fase deve essere lungo ed estremamente dettagliato fin dall’inizio, perché ogni intervento correttivo successivo ne indebolisce l’efficacia. Al contrario, per le rifiniture puntuali o i riassunti di riunioni, trasferire l’attività su un modello più leggero o su una versione precedente garantisce risposte immediate e aderenti alla richiesta.

La responsabilità dell’esito resta dunque ancorata all’input fornito dall’essere umano e alla sua capacità di selezionare l’architettura corretta per ogni fase del flusso operativo.

Definire il lavoro prima di allocare il budget

Portando il ragionamento sul piano delle decisioni strategiche dei vertici aziendali, Yolandi chiede come un dirigente possa evitare di trasformare la valutazione degli strumenti in un progetto parallelo eccessivamente oneroso. La soluzione proposta da Ramey richiede di invertire l’ordine abituale degli investimenti tecnologici, partendo dall’analisi puntuale delle mansioni da delegare.

Mappare i processi operativi insieme ai team

«Non assumeresti una persona intelligente sperando poi di trovarle un lavoro», afferma la dirigente di Salesforce per criticare la pratica di acquistare licenze costose prima di aver definito i casi d’uso. Obiettivi generici come avviare la trasformazione digitale o aumentare la produttività dell’organizzazione risultano inutilizzabili in fase di selezione. I leader devono invece sedersi al tavolo con le persone che svolgono concretamente le attività quotidiane per mappare nel dettaglio ogni singolo passaggio, individuando i vincoli operativi e gli impatti a monte e a valle dei processi.

Test comparativi per misurare i risultati aziendali

Solo dopo aver compreso la natura esatta del compito è possibile verificare se l’architettura di un determinato strumento sia idonea a gestirlo e, infine, scegliere quali modelli AI integrare al suo interno. Per validare queste ipotesi senza complessi studi preliminari, Ramey suggerisce ai team di condurre test comparativi diretti: eseguire lo stesso prompt operativo sia sul sistema di punta sia su un modello più datato o leggero permette di toccare con mano le differenze in termini di velocità, chiarezza e aderenza all’obiettivo.

Il parametro decisionale deve essere il risultato aziendale misurabile (outcome) e non la semplice produzione di testo (output). Affrontare questa fase di analisi prima di firmare i contratti di fornitura evita di dover giustificare, a budget già speso, investimenti che non producono ritorni concreti.

Gestire i sistemi intelligenti come dipendenti in formazione

Una volta individuata e implementata la soluzione adeguata, la gestione dei modelli AI non può essere archiviata come un’operazione conclusa. Rispondendo all’ultima domanda sulla frequenza con cui un’organizzazione dovrebbe rivedere le proprie scelte tecnologiche, Ramey traccia una distinzione netta tra i software tradizionali, come i programmi di videoscrittura, e i moderni sistemi agentici. Questi ultimi operano in modo dinamico e non deterministico, prendendo decisioni sulla base dei dati e delle istruzioni ricevute in un determinato momento.

Verifiche periodiche e aggiornamento della conoscenza

«Nessuno assume un dipendente e poi non ci parla mai più», sottolinea Ramey paragonando la governance dell’intelligenza artificiale alla gestione delle risorse umane. Proprio come avviene con i collaboratori attraverso colloqui individuali, verifiche settimanali e valutazioni annuali, le aziende devono sottoporre i propri sistemi intelligenti a controlli regolari per accertarsi che le decisioni generate restino coerenti con l’evoluzione del mercato. Questo processo richiede un aggiornamento continuo della base di conoscenza interna, affinché i modelli riflettano fedelmente i mutamenti del business e del contesto macroeconomico in cui l’impresa opera.

La revisione periodica non segnala un fallimento della tecnologia adottata, ma rappresenta la condizione necessaria per assicurare che ogni strumento digitale continui a svolgere il lavoro corretto nel tempo.