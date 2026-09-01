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Anthropic, accordo da 35 miliardi sul cloud con Nvidia

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Anthropic ha siglato con Lambda un accordo per nuova capacità di calcolo in Texas. Nvidia fornirà i chip e controllerà il contratto sul data center sviluppato da Hut 8. L’operazione segue l’intesa da 45 miliardi con Nscale e mostra quanto capitale serva per sostenere la crescita dei modelli di intelligenza artificiale

Pubblicato il 1 set 2026
Anthropic, accordo da 35 miliardi sul cloud con Nvidia
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Anthropic ha firmato un accordo da 35 miliardi di dollari con Lambda per ottenere nuova capacità di cloud computing destinata ai suoi modelli di intelligenza artificiale. La struttura finanziaria dell’operazione mette Nvidia al centro di più passaggi: il gruppo guidato da Jensen Huang è azionista di Lambda, fornirà i processori utilizzati nel data center e, secondo quanto riportato il 1° settembre 2026 dal Wall Street Journal, ha anche assunto il contratto di locazione dell’infrastruttura.

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Alessandra Castelli

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