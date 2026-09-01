Anthropic ha firmato un accordo da 35 miliardi di dollari con Lambda per ottenere nuova capacità di cloud computing destinata ai suoi modelli di intelligenza artificiale. La struttura finanziaria dell’operazione mette Nvidia al centro di più passaggi: il gruppo guidato da Jensen Huang è azionista di Lambda, fornirà i processori utilizzati nel data center e, secondo quanto riportato il 1° settembre 2026 dal Wall Street Journal, ha anche assunto il contratto di locazione dell’infrastruttura.