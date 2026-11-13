Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa-Modelli Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

Analisi

AI, stress test della sovranità digitale: molte imprese non ne hanno il controllo

Indirizzo copiato

C’è un divario netto tra la fiducia delle aziende nel mantenere il controllo sull’AI e la capacità di dimostrarlo. Oltre 4 imprese su 10 hanno criticità legate all’intelligenza artificiale, tra cui problemi di governance, spiegabilità, malfunzionamenti dei modelli e dipendenza dai fornitori. L’analisi del Digital Sovereignty Index di IBM

Pubblicato il 13 nov 2026
Stefano Casini

giornalista

AI_554_169
Aggiungi tra i preferiti su Google

L’AI rappresenta la principale sfida alla sovranità digitale: oltre 4 imprese su 10, a livello internazionale, segnalano criticità legate all’intelligenza artificiale, tra cui problemi di governance, spiegabilità, malfunzionamenti dei modelli e dipendenza dai fornitori. E solo una su tre verifica regolarmente o in modo continuativo la propria capacità di dimostrare il controllo su tecnologie, dati e attività operative.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Stefano Casini
giornalista

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • sovranità dati

  • approfondimento

    Sovranità digitale: l’importanza del controllo sulle infrastrutture

    10 Giu 2026

    di Giovanni Masi

    Condividi
  • Forum Sovranità digitale

  • EVENTI

    Sovranità digitale: l'autonomia al forum di Milano

    03 Nov 2026

    di Redazione

    Condividi
  • crittografia post quantum

  • Quantum Computing

    Computer quantistico: cos’è, come funziona e ambiti applicativi

    14 Nov 2025

    di Nicoletta Boldrini e Redazione

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x