L’AI rappresenta la principale sfida alla sovranità digitale: oltre 4 imprese su 10, a livello internazionale, segnalano criticità legate all’intelligenza artificiale, tra cui problemi di governance, spiegabilità, malfunzionamenti dei modelli e dipendenza dai fornitori. E solo una su tre verifica regolarmente o in modo continuativo la propria capacità di dimostrare il controllo su tecnologie, dati e attività operative.
Analisi
AI, stress test della sovranità digitale: molte imprese non ne hanno il controllo
C’è un divario netto tra la fiducia delle aziende nel mantenere il controllo sull’AI e la capacità di dimostrarlo. Oltre 4 imprese su 10 hanno criticità legate all’intelligenza artificiale, tra cui problemi di governance, spiegabilità, malfunzionamenti dei modelli e dipendenza dai fornitori. L’analisi del Digital Sovereignty Index di IBM
Argomenti
Canali