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Aziende tutte gestite dall’AI: la proposta USA e l’Europa

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Lo Stato del Delaware studia società amministrate da agenti AI, con responsabilità concentrate nell’impresa e tutele per i proprietari. L’iniziativa è ancora una bozza e il Congresso americano chiede chiarimenti. Ecco che cosa prevede, come cambierebbe il business e perché in Italia e nell’UE servirebbero regole diverse

Pubblicato il 28 ott 2026
Alessandro Longo

Direttore AI4business.it e Agenda Digitale

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Un’azienda che firma contratti, sceglie fornitori, compra servizi e decide come spendere il proprio denaro seguendo le istruzioni di un agente di intelligenza artificiale. I proprietari mettono il capitale e ricevono gli utili; il software gestisce gli affari quotidiani. Se una di quelle decisioni provoca un danno a un cliente o a un’altra impresa, il principale soggetto a cui chiedere il risarcimento è la società, con il suo patrimonio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Alessandro Longo
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